Avalike ürituste korraldamise keeld ei puuduta Narva Aleksandri kiriku taastatud torniosa. Seal peetakse jumalateenistusi ja väiksemaid kontserte. Kuid kiriku suurde ehk kuppelsaali pole publikul sel suvel asja, ütles Ida päästekeskuse ohutusjärelvalve büroo juhataja Marti Siim ERR-i raadiouudistele.

"Hoone omanik tellis sinna eelmise aasta lõpus ekspertiisi või auditi, mille tulemusel selgus, et hoone rõdud, mille alt kulgeb evakuatsioonitee, on varisemisohtlikud. Mis päästeameti jaoks tähendab seda, et kui me varasemalt oleme seal avalikke üritusi kooskõlastanud, kontserdid ja ja muud sellised kogunemised, siis kuni see olukord ei ole lahendatud, me enda kooskõlastusi üritustele ei anna," rääkis Siim.

Kolm aastat tagasi pankrotipesast välja ostetud kiriku omanikuks on praegu siseministeerium ja kirikut kasutab Narva Maarja kogudus. Koguduse hooldajaõpetaja Urmas Karileet tunnistas, et sel suvel Aleksandri kiriku suures saalis kontserte teha ei saa, kuid sügiseks võib olukord muutuda.

"Aga me töötame selle nimel, et me saaksime selle taaskasutusele võtta. Selle aasta märtsis moodustas siseminister oma käskkirjaga töörühma riigi, linna ja kiriku esindajatest. Töörühma kokkusaamisel aprillis otsustati ühehäälselt ja -meelselt teha riigieelarvesse taotlus Narva Aleksandri kiriku täiesti korda tegemiseks ja kasutusele võtmiseks kirikkontsertsaal-muuseumina. Ja selle esimene samm on sellel suvel teha ära kiriku külglöövi laeremont, et me sügisel saaksime taas kontserttegevusega alustada, alates Station Narva kontsertidest selle aasta septembrikuus," ütles Karileet.

Aleksandri kiriku tervanisti korda tegemine maksaks Karileeti sõnul umbes kaks ja pool miljonit eurot ning sealhulgas kuppelsaali publikule avamiseks vajalikud tööd ligi 650 000 eurot. Ligikaudsed summad on ära toodud ehitusauditi aruandes. Avariiremondiks loodetakse abi leida riigilt aga ka annetajatelt.

Eeloleval pühapäeval tähistatakse Aleksandri kiriku pühitsemise 135. aastapäeva. Jumalateenistus toimub tornikabelis, mille kasutamiseks piiranguid pole.

Neljapäeval tulevad kirikuhoone seisukorraga tutvuma siseministeeriumi esindajad.