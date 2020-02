Narva linnapea Aleksei Jevgrafov teatas siseministeeriumile, et Narva linnal puuduvad rahalised vahendid toetada Narva Aleksandri kiriku renoveerimist, kuid linn võib panustada parkla rajamisega.

"Kahjuks puudub Narva linnal võimalustoetada Narva Aleksandri kirikuhoone renoveerimist. Narva linnavalitsus soovib siiski panustada pühakoja renoveerimisega seotud tegevustesse ning leiab, et arutusele võiks tulla näiteks parkla rajamine kirikuhoone kõrval asuvale I. Grafovi tn 24 territooriumile," märkis linnapea Jevgrafov.

Samas tunnistas ta, et parkla rajamiseks ei ole ette nähtud rahalisi vahendeid linna 2020. aasta eelarvest. Linnapea lubas teha tööd selle nimel, et parkla oleks võimalik rajada kirikuhoone avalikku kasutusse võtmise ajaks ehk 2022. aastaks.

Valitsus kiitis 30. jaanuaril heaks kultuuriminister Tõnis Lukase esitatud Narva Aleksandri kiriku kui avalikus kasutuses oleva hoone kontseptsiooni. Kogu hoone renoveerimis- ja ehitustööde maksumus on esialgse hinnangu kohaselt vähemalt 2,5 mln eurot. Kontseptsioon on lähtealus edasistele tegevustele nagu renoveerimise projekti koostamine ning hoone haldaja leidmine.

"Renoveeritud hoones saab tulevikus korraldada kontserte, konverentse ja vastuvõtte ning säilib ka jumalateenistuste ja näituste korraldamise võimalus. Narva Aleksandri kirik on tähenduslik hoone suure turismipotentsiaaliga ning peab olema Eesti rahvale avatud. Pärast kõikide variantide vaagimist usun, et leidsime väärikale hoonele parima lahenduse, sest kultuurimälestis säilib kõige paremini siis, kui ta on kasutuses," ütles kultuuriminister Tõnis Lukas.