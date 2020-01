Kohus saatis Narvas jalakäija tapnud roolijoodiku viieks aastaks vangi

Alkoholijoobes autojuht põgenes toona sündmuskohalt ja peeti hiljem politsei poolt kinni. Liikumispuudega jalakäija suri kohapeal saadud vigastustesse, vahendas "Aktuaalne kaamera".



Lisaks vanglakaristusele peab 46-aastane Andrei Kurilo hüvitama hukkunu omastele 12 000 eurot mittevaralist kahju. Kuigi kohtuotsus pole veel jõustunud, peab Viru ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Jürgen Hüva tähtsaks, et kohus määras karistuse, mis reaalselt kandmisele läheb.

"Igapäevaselt politseireidide tagajärjel näeme, et kümneid ja kümneid juhte tabatakse alkoholijoobes. 2016. aasta justiitsministeeriumi analüüsi põhjal viibib Eesti liikluses igal ajahetkel 1000-4000 joobes juhti. See on äärmiselt kõrge number ning see näitab ka ilmekalt, kui suur probleem see Eesti ühiskonnas on. Seetõttu oligi oluline, et sellisele raske tagajärjega põhjustatud liiklusõnnetusele, mis oli toime pandud joobeseisundis ja keset päeva väga liiklustihedas keskkonnas, järgneks ka õiglane ja vääriline karistus," rääkis Hüva.