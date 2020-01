Siseminister Mart Helme ja PPA peadirektor Elmar Vaher andsid teisipäeval aru siseturvalisusest eelmisel aastal. Nad alustasid aastaülevaadet, meenutades Saaremaal toimunud traagilist liiklusõnnetust, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Vaher ütles, et olukord liikluses on jätkuvalt halb: vigastatute ja hukkunute arv ei ole oluliselt vähenenud, kuigi politsei korraldab rohkem kiiruse mõõtmise ja puhumise reide.

"Et kõrvaldada liiklusest see inimene, kes ei hinda teisi, kes ei anna aru oma tegudele, et kõrvaldada liiklusest see, kes on alkoholijoobes roolis. Meil on tegelikult liikluses selline olukord, et mitte inimesed ei istu purjus peaga rooli, vaid meil on alkohoolikud roolis," rääkis Vaher.

Tema sõnul pole õnnetuste põhjustaja mitte ainult joove, vaid ka juhtimise kõrvalt nutiseadme sonkimine.

"Kui liiklusrikkumine toimub sõiduvahendiga, siis tuleb lihtsalt auto käest ära võtta. Võib-olla järgmine samm, mis meid ees ootab - me pole seda praktiseerinud, aga ilmselt tuleb ette võtta -, on nutiseade käest ära võtta," rääkis Vaher.

Pühapäeval andis peaminister Jüri Ratas ülesande justiitsministeeriumile ja siseministeeriumile mõelda välja, kuidas saada lahti joobes juhtima harjunud liiklejatest.

"Siseministeeriumist läks täna justministeeriumi poole kiri meiepoolsete ettepanekutega. Valitsus ei vaata selles olukorras lihtsalt käed rüpes pealt ja ei laiuta käsi, et mida me teha saame," rääkis Helme.