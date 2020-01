Sõltuvusnõustaja: ükski karistus haigust ei ravi

Heinsalu rääkis "Ringvaates" alkoholisõltuvuse ravist tulenevalt nädalavahetusel Saaremaal juhtunud traagilisest liiklusõnnetusest, milles joobes kihutaja tõttu jätsid elu kaks naist ja väikelaps.

"Kui tegemist on korduva roolijoodikuga, siis minu küsimus selle äärmiselt traagilise loo puhul on olnud see, et kas lisaks karistamisele on ta saanud ka abi," küsis Heinsalu, kes nõustab neid esmakordselt joobes vahele jäänud inimesi, kelle joove pole olnud kriminaalne ja kellel on olnud võimalus minna alternatiiviks karistusele oportuniteedi korras sõltuvusravile.

Heinsalu on veendunud, et ükski karistus sõltuvust ei ravi, küll aga võib näiteks šokivangistus panna inimest tõsiselt mõtlema sellele, et ta peab midagi oma alkoholiprobleemiga ette võtma.

"Ma arvan, et inimene peab kandma küll karistust, kuid karistus ei ravi ühtegi haigust. Mina ei sekkuks sõltuvusnõustajana sellesse, kui pikk ja milline karistus peab olema, aga mina olen kindlalt seda meelt, et kui me ainult karistame, siis see inimene tuleb välja, istub autorooli ja sõidab järgmise inimese surnuks. Kui arvatakse, et eluks ajaks tuleks panna vangi, siis selge on ju see, et eluks ajaks ei panda inimesi selle asja eest vangi. Aga ükski karistus ei ravi ühtegi haigust, miks siis arvatakse, et sõltuvus on see haigus, mida karistus ravib?" rääkis Heinsalu.