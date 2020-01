Pärna ütles ERR-ile, et puuküürniku väljatõstmine peaks käima lihtsamalt ja ilma kohtusse minemiseta. Näiteks võiks tema sõnul selle puuküürnikega tekkivaid olukordi lahendada omavalitsustes tegutsevad üürikomisjonid.

"Üürikomisjonid vaatavadki läbi vaidlusi, mis toimuvad näiteks üürilepingu lõpetamise teemadel või üüri ülemäärasel tõstmisel," märkis ta.

"Kui üürikomisjon on selle tuvastanud, et üürileping on üles öeldud ja üürnikul ei ole põhjust seal neid ruume rohkem kinni pidada, siis komisjoni otsuse alusel võiks näiteks täitemenetlust läbi viia ja kohtutäituri poole pöörduda ja kohtutäitur saaks siis need ruumid vabastada. Jääks ära kohtumenetlus. Või kui ikkagi leitakse, et nii olulist asja nagu kellelegi kodust väljatõstmine peab kohus otsustama, siis võiks selleks luua lihtsama erimenetluse," sõnas Pärna.

Puuküürnike probleem on püsiv

Kuigi puuküürnike kohta Pärnal täpset statistikat ei ole, ütles ta, et tegemist ei ole küll massilise probleemiga, aga probleemiga, mida ikkagi esineb pidevalt.

"Neid juhtumeid ikkagi on ja ja nende juhtumite arv ei ole vähenenud. Pahatahtlikult käituvaid üürnikke, kes keelduvad ruume vabastamast, neid on. Ja ka need üksikud juhtumid, mis esile tulevad pärsivad üüriturgu tervikuna," ütles Pärna.

"Paljud inimesed ei julge korterit üürile anda, kuna nad kardavad, et pahatahtlik üürnik ei lähe välja, tarbib teenuseid ja jääb võlgu. Kahjuks seda probleemi see eelnõu praegu otseselt ei lahenda," ütles Pärna.

Justiitsministeerium on valmis saanud üürisuhteid reguleeriva uue eelnõu, mis on saadetud kooskõlastusringile.