Savisaar: Kallo on Eesti poliitika kõige ausam inimene

"Minu meelest Kallo on Eesti poliitika kõige ausam inimene ja ma usun, et riigikohus kolmandas astmes mõistab ka tema õigeks," ütles Savisaar ERR-ile.

"Ma saan aru, et praegu oli vaja näidata, et keegi ikka on milleski süüdi. Aga ilma asjata nad püüavad Kallo peale seda asja niimoodi juhtida," lisas ta.

"Jah, see kahtlemata oli triumf, see mis toimus. Aga teiseltpoolt oli see ka oodatud, sest algusest peale oli näha, et seal midagi taga ei ole," kommenteeris Savisaar teisipäevast kohtuotsust, mis ärimehed õigeks mõistis.

Mis puudutab protsessi tervikuna, siis eesmärk ei olnud Savisaare sõnul teda süüdi mõista, vaid vabastada Eesti poliitikast. "See tähendab nii linnapea ametist kui ka parteijuhi ametist ja see ülesanne täideti," sõnas Savisaar.

Küsimusele, kas Savisaar ootab prokurörilt vabandust, vastas ta, et seda ei kavatse teha ükski prokurör.

"Ma arvan, et ta ei tunne seda. Ja mulle tundub, et seda ei tunne ükski nendest viiest prokurörist, kes selle asjaga tegelesid. Aga mina tunne küll seda, et näe viis prokuröri ei saanud jagu ühest ühe jalaga invaliidist," lausus Savisaar.

Harju maakohus mõistis teisipäeval Keskerakonna eksjuhi Edgar Savisaare korruptsioonikaasuse osalistest süüdi vaid Keskerakonna poliitiku Kalev Kallo.

Ettevõtjad Aivar Tuulberg ja Vello Kunmani mõistis kohus õigeks. Ärimees Alexander Kofkini osas lõpetas kohus menetluse aegumise tõttu.

Kohus otsustas vabastada aresti alt Edgar Savisaare raha summas 80 000 eurot, lisaks tagastada õigusabikuludeks läinud raha summas 3237 eurot.

2018. aasta detsembri lõpus tegi riigikohus otsuse, millega Edgar Savisaar vabastati tema tervisliku seisundi tõttu kohtu alt.