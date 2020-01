"Minus tekitab kurba tunnet kogu selle juhtumi menetluslik kulu. Mis me siis praeguse seisuga teada oleme saanud? Kui omal ajal esitati süüdistus, kui see kohtuasi algas, siis prokuratuur esitas oma versiooni, et on toimunud mingisugused asjad. Ja nüüd, kui on sellest möödas hulk aastaid, mida me siis teame toimunu kohta? Me ei tea tegelikult mitte midagi. See asi selle koha pealt vaadatuna on minu hinnangul täielikult kokku langenud. Ja eks need märgid, miks see niiviisi lõppeb, olid olemas juba pärast seda, kui peafiguur Savisaar tervislikel põhjustel kõrvale jäi," rääkis Saar.

"On olnud suur tähelepanu ja on olnud vihjeid, et Tallinna linnavalitsemises on toimunud mingisugused korruptiivsed tegevused ja nendega on seotud teised ja kolmandad isikud. Aga vastuseid, kas nad on siis olnud seotud, kas need tegevused on aset leidnud meil ju ei ole. Ja see on menetluslikus mõttes minu meelest täielik läbikukkumine," sõnas Saar.

Saare sõnul on kaitsjad teinud oma tööd teinud väga hästi ja leidnud kõik süüdistuse nõrgad kohad ja menetluslikud möödalaskmised üles.

Harju maakohus mõistis teisipäeval Keskerakonna eksjuhi Edgar Savisaare korruptsioonikaasuse osalistest süüdi vaid Keskerakonna poliitiku Kalev Kallo.

Ettevõtjad Aivar Tuulberg ja Vello Kunmani mõistis kohus õigeks. Ärimees Alexander Kofkini osas lõpetas kohus menetluse aegumise tõttu.

2018. aasta detsembri lõpus tegi riigikohus otsuse, millega Edgar Savisaar vabastati tema tervisliku seisundi tõttu kohtu alt.