Harju maakohus mõistis teisipäeval Keskerakonna eksjuhi Edgar Savisaare korruptsioonikaasuse osalistest süüdi vaid Keskerakonna veterani Kalev Kallo.

Taavi Pern ütles, et selles kriminaalasjas on esialgsest 25 kahtlustatavast 13 puhul neile etteheidetud teo toimepanemine varem tuvastatud.

"Tänase otsusega tõusis see arv 14-ni. Nii keerukates menetlustes kaevatakse enamasti kohtuotsused edasi ning seetõttu olime arvestanud, et kriminaalasi jätkub ka pärast tänase kohtuotsuse kuulutamist."

Perni sõnul on praegu pikemaid kommentaare raske anda, sest prokuratuur ei tea veel kohtu argumente ei õigeksmõistmiste ega ka mõistliku menetlustähtaja möödumise kohta.

"Ehk kõige üllatavam oligi kohtu otsus mõistliku menetlustähtaja möödumise osas, sest kaitsja on seda taotlust korduvalt kohtumenetluse kestel esitanud ning seni ei ole kohus seda rahuldanud," sõnas Pern.

"Samas Kalev Kallo süüdimõistmine altkäemaksu vahendamises näitab, et esimese astme kohus on nüüdseks ka üldmenetluses leidnud, et toimunud on süüdistuses kirjeldatud sündmused ning olemas on olnud altkäemaksuahel, mille osalised on olnud MTÜ Eesti Keskerakond, Hillar Teder ja Kalev Kallo," märkis Pern.

Hoolimata tänasest kohtuotsusest näeb Pern, et menetlusel on olnud positiivne mõju.

"Ühiskonnas on näha suhtumise muutumist nii korruptsiooni kui ka erakondadele keelatud annetuste tegemisse. Näeme, et Tallinna linn tegutseb aktiivselt korruptsiooni välistamiseks vajaliku nimel. Samuti on läbi Keskerakonna nüüdse esimehe sõnavõttude tajuda muutuseid ka süüdimõistetud erakonnas endas."