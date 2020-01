"Kindral Haftar ütles selgelt, et ta tahab panustada Berliinis toimuva Liibüa konverentsi edusse ja on põhimõtteliselt valmis sellest osa võtma. Ta on nõustunud pidama kinni kestvast relvarahust," ütles Heiko Maas pärast kõnelusi Benghazis, teatas Saksa välisministeerium Twitteris avalduses.

Liibüa liidrid olid varem sel nädalal Moskvas, kus arutati Venemaa ja Türgi vahendatud relvarahu vormistamist.

Haftar lahkus Moskva kõnelustelt ilma alalist relvarahu allkirjastamata.

Saksa välisminister Maas läks visiidile Ida-Liibüa linna Benghazi, et veenda kindralit rahualgatusega ühinema.

Mõne päeva eest vestles Maas Haftari rivaali Fayez al-Sarrajiga, kes on ÜRO tunnustatud ja Tripolis asuva valitsuse juht. Sarraj lubas samuti, et osaleb Berliinis peetaval kohtumisel.

Haftari väed on aprillist alates pealetungil Sarraj valitsuse pealinnale Tripolile. Lahingutes on surma saanud üle 280 tsiviilisiku ja 2000 võitleja, kümned tuhanded on põgenema sunnitud.

Haftari vägede pealetung Tripolile on järjekordne löök Liibüa stabiilsusele pärast 2011. aastat, kui ülestõusu käigus tapeti endine diktaator Muammar Gaddafi. Pärast seda on Liibüas pidanud lahinguid erinevad relvastatud pooled, sealjuures islamistidest võitlejad.

ÜRO Julgeolekunõukogule kolmapäeval esitatud raportis kutsus ÜRO peasekretär António Guterres kõiki vaenupooli võitlust peatama ja astuma konstruktiivseid samme selle saavutamiseks, "sealjuures Berliini protsessi (raamistikus)".

Berliini konverentsil loodetakse leppida kokku kuues punktis, mille hulgas on alaline relvarahu, relvaembargo tingimuste jõustamine ja poliitilise rahuprotsessi juurde naasmine, lisas Guterres.