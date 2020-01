Riigikogu väliskomisjon arutas esmaspäeval Reformierakonna saadiku Marko Mihkelsoni ettepanekut selline avaldus koostada ning otsustas, et naaseb teema juurde neljapäeval, kui fraktsioonid on selle suhtes oma seisukoha kujundanud.

"Arutasime seda täna ja leppisime niimoodi kokku, et fraktsioonid arutavad seda teemat ja siis ilmselt lõplikult otsustame neljapäeval," ütles väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa (Keskerakond) ERR-ile.

"Venemaa on Teise maailmasõja temaatikat küll pikalt oma välispoliitilistes eesmärkides kasutanud, aga nii teravalt, jõuliselt ja massiliselt nagu seda praegu kõigist kanalitest tehakse, pole seda juhtunud juba kolmkümmend aastat, kui Nõukogude Liidu rahvasaadikute kongress MRP salaprotokollid 1989. aastal avalikustas ja hukka mõistis," rääkis Mihkelson esmaspäeval ERR-ile. Tema sõnul on Venemaa tagasi liikunud stalinistlikku ajalookäsitluse juurde ning õigustab seda jõuliselt. Venemaa on Teise maailmasõja kontekstis süüdistanud ennekõike Poolat ja peaaegu, et teinud Poola Teise maailmasõja alguse kaassüüdlaseks, lisas Mihkelson.

Mihkelson viitas ka Poola ja Läti parlamendis juba samal teemal hiljuti vastuvõetud avaldustele ning eelmisel nädalal Euroopa Parlamendis toimunud arutelule ning septembris tehtud avaldusele. Poola kaitseks on sõna võtnud ka Euroopa Komisjon, mille asepresident Vera Jourova eelmisel nädalal Venemaa tegevust krotiseeris.

"Riigikogul on aeg järgida nende eeskuju ning võtta vastu avaldus ajaloolise tõe kaitseks seoses Venemaa massiivse revisionistliku propagandarünnakuga Teise maailmasõja teemadel. Venemaa eesmärk on Molotov-Ribbentropi pakti (MRP) õigustades kaitsta oma tänast vallutuspoliitikat," rõhutas Mihkelson.

Kui väliskomisjon otsustab neljapäeval avaldust koostama asuda, siis selles osaleb tavaliselt üks esindaja igast fraktsioonist ning kui sellest tuleb riigikogu avaldus, koostatakse ka seletuskiri, selgitas Eesmaa edasist protseduuri. Küsimusele, kui kiiresti avaldus võiks riigikogu hääletusele jõuda, vastas Eesmaa, et kiireimal juhul juba järgmise nädala teisipäeval.

Küsimusele, kuidas tema hinnangul Keskerakonna fraktsioon sellisele avaldusele reageeriks, vastas Eesmaa, et tema toetab seda, kuid fraktsioon arutab seda kolmapäeval.

"See on pealkirjastatud "Ajaloomälust ja mäletamisest" ja see on seotud Venemaa viimaste avaldustega, mis puudutavad Teist maailmasõda ja ka üsna tigedaid avaldusi näiteks Poola aadressil. Nii et siin on neid põhjusi mitmeid. Aga olgu veel öeldud, et me ei ole seda lõpuni veel arutanud ega menetlenud," rõhutas Eesmaa.