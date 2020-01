Sergei Narõškini teisipäevane pressikonverents oli pühendatud Vene ajalooseltsi tegevusele, mille üks eesmärk on edendada Vene vaadet ajaloole, vahendas "Aktuaalne kaamera".

ERR-i palvel kommenteeris ta Henn Põlluaasa avaldust ja rääkis, kuidas Poola enne sõja algust Hitleriga koostööd tegi.

"Poola oli üks esimestest riikidest, kes sõlmis Hitleri Saksamaaga niinimetatud mittekallaletungi lepingu. Poola juhtkond oli vahepeal Hitleri Saksamaa advokaat, kuid kui oli võimalus, siis ka selle kaasosaline," rääkis ajalooseltsi esimees.

Narõškini sõnul kasutab Poola toonase koostöö vilju ka praegu.

"Poola osales koos Hitleri Saksamaaga pärast Müncheni kokkulepet Tšehhoslovakkia liigendamises, suveräänse riigi alade ja territooriumite haaramises. Ja 1938. aastal hõivatud Tešin on siiamaani Poola Vabariigi koosseisus," ütles ta.

Moskva rahvusvaheliste suhete instituudi rektor Anatoli Torkunov kutsus välismaa poliitikuid ajaloost rääkides ettevaatlikkusele.

"Ühest küljest annab ajalugu võimaluse koostööks. Samal ajal võib see tekitada ka tüli, ksenofoobiat ja viha nii, et vähe ei ole. Sellepärast peavad poliitikud rääkima ajaloost ettevaatlikult, eriti kui on karta, et seda üritatakse teisendada

ja segamini lüüa, nagu seda mõnikord ette tuleb," kommenteeris Torkunov.

Seoses Suures isamaasõjas saavutatud võidu 75. aastapäevaga on tänavune aasta Venemaal kuulutatud mälu ja kuulsuse aastaks.