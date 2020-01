Hans H. Luik: Õhtulehe osaluse ostuks pole kütkestavaid pakkumisi tulnud

AS Õhtuleht Kirjastuse üks omanikke, meediaettevõtja Hans H. Luik ütles intervjuus ERR-ile, et kütkestavaid ostupakkumisi tulnud ei ole. Oluline on olla ka ettevaatlik, kellele üldse müüa, kui asi selleni peaks minema, lisas ta.

Kas see, et Õhtuleht Kirjastuse osalus on müügis, on nüüd kindel?

Ei ole kindel. Me oleme saanud pakkumisi. Olen saanud viimaste aastate jooksul meie erinevatele osalustele eri riikides mitmeid pakkumisi.

On need Eestist või väljastpoolt?

Lätis-Leedus on need ikkagi kohalikud. Kohalikud on hakanud meedia vastu huvi tundma nii Eestis kui mujal. Aga olen tagasi lükanud, iga kord rõõmus olnud pärast.

Ehk siis ei ole piisavalt palju pakutud?

(Naerdes) Ei, mul ei ole rahaprobleeme! Ei ole pakkumine olnud kütkestav mitmes mõttes.

Ma olen ka väga ettevaatlik selles suhtes, et kellega peaks meedia omandusest rääkima, kellega üldse mitte. Aga ma olen "ei" öelnud kõigile. See on toimunud minu enda silme all, minu enda tegevuse jooksul, kus Lätis... eriti Lätis, aga ka Leedus kohalikud kirjastuste omanikud on oma meedia omaenda ambitsioonide tõttu lihtsalt tuksi keeranud, Respublika kirjastus näiteks Leedus on üks ehe näide.

Õhtulehe töötajatele on antud mõista, et Õhtulehe Kirjastus on müügis.

Ei kujuta küll ette. Me oleme saanud pakkumisi.

Kas praegu on ka mingi aktiivne pakkumine õhus?

(Paus.) Aktiivseid pakkumisi... Mis tähendab õhus?

Selline, mida ei ole veel tagasi lükatud – mis on värske ja kaalumisel võib-olla?

Ei olegi edasi mindud nende juttudega praegu, sellepärast et see ei ole nõukogu otsus ja Õhtulehe teine partner, Alexela omanik Heiti Hääl minu teada on kuskil soojemate merede peal.

Aga need jutud, mis käivad TV3 omaniku (Providence Equity Partners – toim) ümber? On nemad ka huvi üles näidanud?

Merilin, mida tähendab "jutud käivad ümber"? Mis see nüüd on siis?

No minu asi on küsida ka selle kohta, mida kolleegid kirjutavad.

Ei oska öelda, ise tulen Aafrikast.

Aga kas on sealt ka pakkumist tulnud või ei ole?

Merilin, ma ei saa seda kommenteerida, sellepärast et börsifirma peab rääkima, kui midagi rääkida, siis kõikidele aktsionäridele. Ja enne seda peab börsifirma nõukogu asja arutama. Me oleme rangelt reglementeeritud ja oleme ka börsilt saanud trahvi, mida ei tahaks kogeda jälle.

Kas igal juhul lükatakse kõik kosilased tagasi või võib keegi tulla ikka kätt pakkuma?

Huvi tunda ja pakkumisi teha võib ikka. Seda tehakse ikka, ma ei saa küll seal kuidagi takistusi seada. Ei ole midagi väga kütkestavat, ma pean ütlema, selles müügiidees, ja ka pakkujates praegu.

Aga miks siis ikkagi börsile selline teade tehti eelmisel nädalal, kui ei ole justkui midagi kütkestavat selles idees ega pakkumistes?

Aga seda küsige Ekspress Grupi juhatusest, ma ei viibinud sel ajal asja juures ise.

Ega juhatus ei ole rohkem midagi kommenteerinud, me oleme küsinud.