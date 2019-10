Ekspress Meedia saatis oma klientidele nädalavahetusel teated kojukande hinnatõusust. Tõusevad kõigi väljaannete tellimistasud, sõltumata kojukandepiirkonnast. Liiatigi leiab hinnatõus aset juba novembrist, mitte jaanuarist, mil Eesti Post kojukande hindu 11,1 protsendi võrra tõsta ähvardab.

Kui suur hinnatõus on, kirjade sõnastusest ei selgu. Igale kliendile on saadetud vaid tema tellitavate väljaannete uus hinnakiri, kuid klienditi on ka need erinevad. Näiteks kui üks Tallinna klient maksis Eesti Ekspressi tellimuse eest seni 7.20, siis uue hinnakirja järgi tõuseb tema tellimushinnaks novembrist 7.70; teisel, Harjumaal elaval kliendil aga oli senine tellimustasu 6.70 ja uueks hinnaks kujuneb 7.20. Mõlemad elavad hoopis Express Posti kojukande piirkonnas, kuigi hinnatõus puudutab Eesti Posti. Seega tundub, et valdavalt on hinnatõus 50 senti, sõltumata senisest tellimishinnast.

Ekspress Meedia tegevjuht Argo Virkebau täpsustas, et tehniliselt tõusevad hinnad detsembrist.

"Kallinevad ainult Eesti Ekspressi ja Maalehe tellimishinnad. Hind muutub klientidele 1. detsembrist, aga kuna püsimakse küsitakse ette, siis tundub esmapilgul, et juba novembrist," kommenteeris Virkebau. "Eesti Post on tõstnud mitmeid lisateenuste hindu juba 2019. aasta jooksul, millest oleme oma lugejaid säästnud. Kahjuks ei ole see uue hinnatõusu raames enam võimalik. Hinnad muutuvad kõikidele tellijatele võrdselt, kuna oleme ajalooliselt hoidnud ühte hinnakirja, olenemata kojukandefirmast. Lugeja ei pea tundma huvi, milline firma talle konkreetselt kannet teeb."

Kui tarbijale pakutakse soodushinda, on kaupleja kohustatud näitama ka täishinda, millest hinnaalandust tehakse. Hinnatõusu korral aga pole toote ega teenuse pakkuja kohustatud välja tooma, kui suur hinnatõus on, ütles tehnilise järelevalve ja tarbijakaitseameti pressiesindaja Anne-Mai Helemäe.

"Muidugi teeks see tarbija elu lihtsamaks, kuid kauplejal seadusega sellist kohustust ei ole," ütles Helemäe ERR-ile.

Ka Express Post tõstab hinda

Kui palju teine teenusepakkuja, Ekspress Meediale ja Postimees Grupile kuuluv Express Post, mis Tallinnas ja Harjumaal perioodikat laiali kannab, uuest aastast kojukande hinda tõstab, pole veel teada. Kuid see, et hinnatõus tuleb, on kindel.

"AS-i Express Post kojukande teenuse hinnad on muutunud igal aastal, aasta alguses. See on kirjas ka meie kojukandeteenuse lepingu tingimustes.

Hinnatõusu kohta teeb ettevõtte juhatus ettepaneku ettevõtte nõukogule oktoobri lõpus, sest hinnatõusu ulatuse ja suuruse otsustamine on nõukogu pädevuses. Nõukogu kinnitab hinnatõusu terveks järgmiseks aastaks," teatas Express Posti tegevjuht Katri Laanela ERR-ile.

Sama kinnitab ka Ekspress Grupi juht, Express Posti nõukogu liige Mari-Liis Rüütsalu.

"Hetkel on meie osalusega ettevõtetes eelarvestamise protsess ning seda teeb ka Express Post. Express Posti nõukogu koosolek, kus kinnitatakse hinnakiri tulevaseks aastaks, on plaanitud lähinädalatel. Kuna Express Posti juhib Express Posti juhatus, siis hetkel omaniku esindajana ei ole mul veel infot hinnatõusu kohta. Niipea, kui juhatus selle esitab, võtab nõukogu sellekohase seisukoha," ütles Rüütsalu.

Ja ka Eesti Posti hinnatõus pole lõplikult veel ära otsustatud. Selleks peab riiklik postifirma enne konkurentsiametile taotluse esitama. Seda pole nad veel teinud.

Postimees Grupp loodab läbirääkimistele

Seetõttu on ka Postimees Grupi väljaanded - nii Postimees kui ka enamik maakondlikke lehti - esialgu äraootaval seisukohal.

"Meil on veel õhkõrn lootus, et ehk õnnestub seda hinnatõusu laua taga läbi rääkida," ütles Postimees Grupi juht Andrus Raudsalu. "11-protsendiline hinnatõus meie otsestes kuludes tähendab kuskil 50-sendist muutust lehehinnas. Seda otsust, kas me hakkame selle võrra kohe tellimuste hinda tõstma, peame oma kuludele peale vaadates tegema. Ega meil väga suurt võimalust seda oma kuludesse peita eriti ei ole, peame hinnatõusu tarbijale ikka edasi andma," nentis Raudsalu.

Kui Ekspress Meedia pakub lehetellimusi klienditi erineva hinnaga, siis Postimees Grupp tellijatel ja tellimispiirkonnal vahet ei tee. Küll aga tõuseks ka neil hinnad kõigile tellijatele, sõltumata sellest, kas tegemist on Eesti Posti hajaasustusega või Express Posti tiheastustusega kojukandepiirkonnas elavate inimestega.

"See on tarbijate suhtes mõistlik, et mitte hakata veel keerukalt hinda diferentseerima," põhjendas Raudsalu. "Kunagi tulevikus, kui Eesti Post võib-olla veel agressiivsemalt hinda tõstab, peame hakkama võib-olaa eraldi kojukande hinda näitama ja sõltub siis, kus inimene elab. Hetkel sellist otsust veel ei ole."

Kui Ekspress Meedia otsustas tõsta tellimishindu juba novembrist, ootamata ära, kas ja kui palju tõusevad jaanuarist Eesti Posti ja Express Posti kojukandehinnad, siis Postimees Grupp ootab jaanuaris terendava hinnatõusu suuruse ära, enne kui oma hinnatõusu üle otsuse teeb. Sel juhul tõuseksid tellimishinnad samuti uuest aastast. Seda, et hinnatõusu edasi lükata annaks, Raudsalu ei usu.

"Pigem ma kardan, et hinnatõusu väga edasi lükata ei õnnestu, kui me kokkuleppele ei saa. Ma jätkuvalt loodan, et meil on siin Eesti Postiga ja riigi kui omanikuga võimalik läbi rääkida ja mingi kompromiss saavutada," lisas Raudsalu.

Millal ühise läbirääkimistelaua taha istutakse, pole veel paigas. Lisaks heale ajaplaneerimisele nõuab see ka kõigi osapoolte head tahet.