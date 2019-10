Express Post veab perioodikat koju suuremates linnades, sama teeb ka Eesti Post. Mõlemad saavad sellest teenusest kahjumit. Express Posti omanikud on Postimees Grupp ja Ekspress Grupp.

"Kui täna kaks ettevõtet pakuvad sama teenust, siis nende ühendamine, see teenuse omahind kindlasti langeks ja kui praegusel hetkel mõlemad ettevõtted toodavad kahjumit, siis sealt see kahjuminumber kindlasti väheneks," ütles ümarlaua kokku kutsunud riigikogu rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk (Isamaa).

Seetõttu tegigi meediaettevõtete liit mõni aeg tagasi ettepaneku ühisettevõtte loomiseks. Ekspress Grupi juht Mari-Liis Rüütsalu tunnistab, et ettepanek võeti vastu pika hambaga.

"Lõpuks õnneks, aitäh, saime kuupäeva kokku lepitud, järgmisel nädalal istume maha ja hakkame arutama meie ettepanekuid, et see on positiivne," ütles Ekspress Grupi juht Mari-Liis Rüütsalu.

Eesti Posti juht Ansi Arumeel soovib esmalt kuulda, mida meediaettevõtted välja pakuvad ning lisab, et ühisfirma loomine iseenesest ei olegi kõige olulisem. "Ma arvan, et see ühisettevõte on tore märksõna, aga pigem on tähtis see, et meil on üks väärtusahel. Toimetus, trükkimine, kojukanne, on üks väärtusahel, et kuidas seda väärtusahelat nüüd paremini teha nii, et seal raha vähem kuluks," sõnas Arumeel.

Mis puudutab aga Eesti Posti teenust maapiirkondades ja plaanitavat hinnatõusu, siis väljaandjad pole sellega endiselt päri.

Rahanduskomisjoni juhi Aivar Koka sõnul võiks riik kaaluda hinnatõusu ärajätmist ja suurendada kojukande dotatsiooni.

"Meie ettepanek on kindlasti otsida ja leida lahendust dotatsiooni tõstmisele ja mitte tõsta täna kojukande hinda maapiirkondades, sest maapiirkondades ajalehe hinna tõstmine tähendaks seda, et lehetellijaid on veel vähem ja Eesti Posti kahjum veel suurem," rääkis Kokk.