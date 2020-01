Steinmeier ja paljud teised riigipead on Jeruusalemmas seoses Auschwitzi koonduslaagri vabastamise 75. aastapäeva ja holokaustiohvrite mälestuspäevaga. Neljapäeval leiab aset ka holokaustiteemaline foorum, vahendasid ERR-i teleuudised.

"Tahaksin kinnitada teile Saksamaa vastutustunnet. Mina olen üks nendest, kes Saksamaal kõigile ikka ja jälle ütleb, et see on vastutus, mis eales ei lõpe," rääkis Saksamaa president holokaustist eluga välja tulnutele.

"Mul on hea meel, et te siin olete. Teil on vaja meist rohkem teada saada, meiega rääkida. Igal inimesel, kes holokaustis ellu jäi, on oma lugu jutustada, rahvuse lugu ja ka isiklik lugu," ütles 93-aastane Giselle Cycowicz.