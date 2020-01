Ühtlasi palub valitsus riigikogu esimehel kavandada eelnõu teine lugemine ja vastuvõtmine parlamendis 29. jaanuarile.

Otsusega võtab valitsus riigikogu rahanduskomisjonilt üle kohustuse menetleda kogumispensioni reformi seaduse eelnõu (108 SE). See tähendab, et valitsus peab koostama eelnõu uue teksti, vaatama läbi muudatusettepanekud ja uuendama eelnõu seletuskirja.

Usaldusküsimusega seotud kohustusliku kogumispensioni reformi eelnõu uut teksti ja muudatusettepanekuid plaanib valitsus arutada 27. jaanuari erakorralisel istungil.

Ratas ütles ERR-ile, et kui eelnõule esitatud muudatusettepanekuid oleks olnud alla saja, siis ta ei oleks toetanud selle sidumist usaldushääletusega. "See on see koht, kus suure tõenäosusega riigikogu peab pidama, kas ühe ööistungi või rohkem või peab tegema täiendavaid või erakorralisi istingeid. Aga see ei halva riigikogu tööd nädalateks. Siis oleks olnud tavapärane menetlus," lausus Ratas.

"Selge on see, et usaldusküsimusega sidumine on viimane viimane võimalus, mida kaaluda ja antud juhul oli ju arusaadav, et muudatusettepanekuid esitati selle pärast niivõrd palju, et kogu seadusandliku võimu menetlus ja töö panna seisma, seda ma kindlasti õigeks ei pea," lausus Ratas.

Opositsioon on eelnõule esitanud ligi 1000 muudatusettepanekut.

Kogumispensionide seaduse muutmisega viib valitsus ellu lubaduse reformida kogumispensioni II sammast. Pensionireformi eesmärk on muuta kohustuslik kogumispension vabatahtlikuks.