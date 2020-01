Reformierakonna esimees Kaja Kallas loodab, et riigikohus peatab pensionireformi eelnõu.

"Ma loodan väga, et kui selle niinimetatud reformi viljad on pärale jõudnud, et tuleb tõsta oluliselt makse või peab oluliselt suurendama sisserännet, siis nende samade erakondade juhid vastavad ka nendele küsimustele, miks me oleme sellesse punkti jõunud," ütles Kaja Kallas.

Kallas viitas, et peaminister Jüri Ratas, kes on ise võidelnud teise samba säilimise eest, seab teise samba lõhkumise nüüd oma valitsuse kõige tähtsamaks küsimuseks.

"Kui me soovime, et inimesed säästaks oma pensionipõlveks, siis ei peaks tekitama mõtet, et selle raha võiks kohe ära kasutada," lausus Kallas.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juht Indrek Saar ütles, et valitsuse usaldusküsimusega pensionireformi eelnõud sidudes kasutatakse ära seda mehhanismi mis kunagi on loodud selle jaoks, et ühiskonnas kriitilistel hetkedel oleks võimalik otsus ära teha.

Saar lisas, et valitsuse argumendid on puhtalt emotsionaalsed ning opositsioon kavatseb jõuliselt riigikogus protesteerida.

Endine sotsiaalminister Riina Sikkut (SDE) lisas, et selle eelnõu eesmärk ei saa olla inimestele raha kätte andmine enne kohalikke valimisi.

Valitsus kiitis esmaspäevasel istungil heaks kogumispensioni reformi eelnõu, mille teine lugemine ja lõpphääletus toimub koos valitsuse usaldushääletusega riigikogu täiskogu istungil sel kolmapäeval.