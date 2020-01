"Rahva teenrites" arutlesid Mirko Ojakivi ERR-ist, Postimehe ajakirjanik Evelyn Kaldoja ja Õhtulehe peatoimetaja Martin Šmutov.

Ajakirjanikud analüüsisid poliitikute reaktsioone õiguskantsler Ülle Madise pensionireformi eelnõule tehtud tähelepanekutele.

Ojakivi tõi välja, et meedias pälvisid enim tähelepanu EKRE esimehe Mart Helme ja Isamaa esimehe Helir-Valdor Seederi hinnangud. Nende sõnul Madise esitab poliitilisi seisukohti ja ületab oma pädevust.

Ojakivi hinnangul on Helme ja Seeder langenud oma emotsiooni ohvriks. "Avalikkus pole ehk tähele pannud, et tegelikult on Ülle Madise kirjutatud seisukohti varem poliitilises debatis opositsioon vilkalt kasutanud ja võib-olla tõesti, psühholoogiliselt Helir-Valdor Seederile võis ju tunduda ebaõiglasena see, et näe, õiguskantsler valis poole. Ma küsiks Seederilt vastu, aga mis siis kui Ülle Madisel on juriidiliselt õigus?" rääkis Ojakivi.

Šmutovi hinnangul ei ole Seeder ja Helme oma arvamusi põhjendanud ja seetõttu tasub need kõrvale jätta. Samas tasub tema sõnul tähele panna justiitsminister Raivo Aegi kommentaari, kelle sõnul on Madise läinud veidi üle piiri. Aeg põhjendas seda sellega, et õiguskantsler peab teostama põhiseaduslikkuse järelevalvet, kuid eeskätt siis, kui seadus on vastu võetud.

"Järelikult Raivo Aeg vaidleb põhiseaduse pinnal ja see on argumenteeritud vaidlus. Seda saab pidada, ei saa pidada mingit emotsioonivaidlust. /.../ Raivo Aegi üle saab debatti pidada, kas Ülle Madisel on õigus nende asjadega välja tulla või ei ole õigus vastavalt põhiseadusele," rääkis Šmutov.

Ta tsiteeris põhiseadust: "Õiguskantsler analüüsib seaduste muutmise, uute seaduste vastuvõtmise ja riigiasutuste töö kohta talle tehtud ettepanekuid."

"Sellega, ma arvan, see debatt peaks lõppema. Ülle Madise ongi teinud oma tööd. /.../ Aeg suunas tähelepanu õigele küsimusele ja müts maha talle selle eest, et ta üritas sellele teemale läheneda argumentidega, läbi selle, mis on inimeste ja nende ühiskondlike rollide õigused, seadusandlikud õigused. Aga vastavalt sellele lõigule, ma arvan, et ta ka eksis. Ülle Madise peabki ka väljatöötavate seaduste juures vajadusel sekkuma," lisas Šmutov.

Evelyn Kaldoja nõustus, et õiguskantsleri töö ongi teatud poliitikatesse sekkuda.

"Poliitikasse sekkuda tal ongi õigus, sest ta peabki järelevalvet teostama selles osas, kas poliitikud käituvad seaduspäraselt. Kui poliitkud hakkavad minema üle seaduse piiri, ongi lausa tema kohustus juhtida sellele tähelepanu," rääkis Kaldoja.

Ojakivi oli saatekülalistega nõus: "Õiguskantsler tegi oma tööd."

Ojakivi tuletas meelde, et õiguskantsler ei vaidlusta pensionireformi kui sellist, vaid teatud aspekte selles.