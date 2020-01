SEB varahalduse äri- ja arendusjuht Peeter Schamardini sõnul on pangad ettevalmistustega niikaugel, et arusaamatusi pensionireformi läbiviimisega ei tohiks juhtuda.

"Äriiliselt oleks kasumlikum, kui rahvas meie raha hoiaks fondis, aga kui seadus võetakse vastu, siis meie oleme valmis," ütles Peeter Schamardini.

Põhiline mure on tema sõnul, et pangad jõuaksid oma infotehnoloogilised tööd ära teha.

"Seda seetõttu, et inimesed saaksid oma vajalikke avaldusi õigel ajal esitada. Teine mure on see, et sambasse jäävate ja sambast välja võtvate inimeste huvid oleksid võrdselt kaitstud," rääkis Peeter Schamardini.

On räägitud, et pooled jätavad välja ja pooled jätavad sambasse. SEB varahalduse äri- ja arendusjuht tunnistas, et ei oska prognoosi panna. "Ennustamine on tänamatu töö, kindlasti paljud seda kasutavad. See nüüd see võimalus avaneb," sõnas Peeter Schamardini.

Pensionifondide tootlused on 4-6 protsendi vahel. "Nüüd anti pensionifondide tootjatele võimalus investeerida aktsiatesse. Usun, et pikas perspektiivis võiks fondide tootlus selle arvelt paraneda. Fondivalitsejate vahel on tihe konkurents," kommenteeris Peeter Schamardini.