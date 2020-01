Otse kell 13.15: riigikogu erikomisjon pensionireformi mõjudest

Istungile on kutsutud riigikontrolör Janar Holm, rahandusministeeriumi, sotsiaalministeeriumi, riigikontrolli ja õiguskantsleri kantselei esindajad.

"Pensionikindlustuse eelnõu analüüsid ja seletuskiri ei jäta kahtlust, et ilma teise sambata on pensionid tulevikus palju madalamad," ütles erikomisjoni esimees Jürgen Ligi (Reformierakond). "Kuna riigikogu ja rahanduskomisjon on saanud valitsuselt vastuseks, et pension on kodaniku enda asi, on erikomisjoni kohus üle kontrollida, kuidas valitsus sellistele järeldustele jõudis, kuidas on plaanis tagada igaühe õigus abile vanaduses, mida nõuab põhiseadus ja kas riigil on selles ka rahvusvahelisi kohustusi."

Ligi sõnul tahab komisjon kuulda, millistele andmetele toetudes väidab valitsus, et kodanikud säästavad ise vanaduseks piisavalt ning saavad omal käel soodsamalt ja tulusamalt investeerida kui pensionifondid.

Valitsusel on esmaspäeval kavas ka erakorraline istung, kus plaanitakse arutada usaldusküsimusega seotud kohustusliku kogumispensioni reformi eelnõu uut teksti ja muudatusettepanekuid

Valitsus pidas reede hommikul telefoniistungi, millel toetas peaminister Jüri Ratase ettepanekut siduda pensionireformi seaduse eelnõu vastuvõtmine riigikogus usaldusküsimusega.

Ühtlasi palub valitsus riigikogu esimehel kavandada eelnõu teine lugemine ja vastuvõtmine parlamendis 29. jaanuarile.

Otsusega võtab valitsus riigikogu rahanduskomisjonilt üle kohustuse menetleda kogumispensioni reformi seaduse eelnõu (108 SE). See tähendab, et valitsus peab koostama eelnõu uue teksti, vaatama läbi muudatusettepanekud ja uuendama eelnõu seletuskirja.