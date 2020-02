Eestis on küll Euroopa Liidu riikide üks suhteliselt kõige väiksem miinimumpalk, kuid nii väikest töötasu saavate inimeste osakaal kõigist töötajatest on ka üks EL-i väiksemaid, selgub Eurostati avaldatud ülevaatest.

Eesti praegune minimaalne kuupalk on 584 eurot, mis on Euroopa Liidu riikide seas, kus alampalk on ametlikult kehtestatud, tagant poolt kaheksas. Nominaalselt väiksem miinimumapalk on Bulgaarias (312 eurot), Lätis (430), Rumeenias (466), Ungaris (487), Horvaatias (546), Tšehhis (575) ja Slovakkias (580). Eestist suurem on see näiteks Leedus (607), Poolas (611), Portugalis (741), Kreekas (758) ja Sloveenias (941). Kõige kõrgem - 2142 eurot - on miinimumpalk Luksemburgis.

Arvestatuna aga riigi elatustaset (PPP) on Eesti miinimumpalk suhteliselt väiksem kui enamuses meiega sarnases riigis - selles arvestuses jäävad Eestist maha ainult Läti ja Bulgaaria. Kui erinevused miinimumpalga nominaalses suuruses on EL-i riikide vahel kuni 6,9 kordsed, siis elatustaset arvestades vähenevad erinevused 2,9 kordseks, märgib Eurostat oma ülevaates, kuna madalama miinimupalgaga riikides on ka hinnatase madalam.

Võrreldes miinimumpalka riigi mediaanpalga suurusega, selgub, et Eesti miinimumapalk on kõige väiksem. 2014. aastal oli Eesti miinimumpalk ainult 40 protsenti mediaanpalgas ehk sellest summast millest rohkem ja vähem teenib täpselt pool palgasaajatest.

Samas on aga Eestis miinimupalka ehk miinimumi ja kuni viis protsenti sellest rohkem saavate töötajate osakaal ehk väga madalapalgaliste töötajate osakaal üks EL-i väiksemaid. Eesti sai 2014. aastal umbes 3 protsenti töötajatest palka, mis oli kuni 105 protsenti miinimupalgast. Eestist väiksem oli see näitaja ainult viies riigis.