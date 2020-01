Venemaa saatis välja spiooniks peetud Jaapani ajakirjaniku

Venemaa teatas esmaspäeval, et saatis riigist välja jaapanlasest ajakirjaniku, keda kahtlustati spionaažis.

Vene meedia andmetel olevat Jaapani kodanik üritanud hankida salajast informatsiooni, mis puudutas Venemaa sõjalist võimekust Aasia idaosas, vahendas Yle.

Välja saadetud ajakirjanik töötas Jaapani uudisteagentuurile Kyodo ning viimane on oma töötaja suhtes esitatud süüdistused tagasi lükanud.

Kyodo teatel võeti nende töötaja kinni 25. detsembril Vladivostokis. Ajakirjanikku kuulati viis tundi üle ja lasti seejärel vabadusse. Lisaks öeldi talle, et tal on 72 tundi aega Venemaalt lahkumiseks.

"Julgeolekut silmas pidades lahkus ta riigist järgmisel päeval. Meie arusaam on, et tema tegevus oli täiesti tavaline uudistetöö," kommenteeris uudisteagentuur Kyodo.

Jaapani välisministeerium keeldus juhtumit kommenteerimast.

Jaapani ja Venemaa suhteid on aastakümneid pingestanud Kuriili saarte küsimus ja saari puudutav vaidlus on peamine põhjus, miks hoolimata Teise maailmasõja lõpust pole Jaapani ja Nõukogude Liidu/Venemaa vahel endiselt rahulepingut. Täpsemalt puudutab vaidlus Iturupi saart, Kunaširi saart ja Väike-Kuriilide saarestikku.

Jaapani kinnitusel on Kuriilid olnud nende territooriumiks juba 1855. aastal sõlmitud Shimoda lepingu alusel. Nõukogude Liit okupeeris Kuriilid Teise maailmasõja lõpus ja jaapanlased ning ligi 20 000 ainudest põliselanikku olid sunnitud piirkonnast lahkuma. Moskva seisukoht on siiani olnud, et Teise maailmasõja tulemusi ei pea ümber vaatama.