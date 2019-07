"USA toetab otsustavalt oma liitlasi Korea Vabariiki ja Jaapanit ning nende vastutegevust Vene ja Hiina lennukite oma õhuruumi tungimisele," lausus Pentagoni esindaja.

Eastbourne kinnitas, et "USA lubadused liitlasi kaitsta on vankumatud".

Ühendriikide esindaja teatel peab Washington "tihedat sidet" Lõuna-Korea ja Jaapaniga ning jälgib "nende tegevust diplomaatilisi kanaleid pidi Hiina ja Venemaa suunal".

Lõuna-Korea presidendi Moon Jae-ini kantselei väljendas Venemaale protesti seoses selle sõjalennuki Lõuna-Korea õhuruumi tungimisega.

Lõuna-Korea staabiülemate ühendkomitee teatas teisipäeval, et riigi hävitajad tegid hoiatuslaske Venemaa hävitaja suunas, mis rikkus Korea poolsaare idarannikul Dokdo saarestiku juures riigi õhupiiri.

Soul teatas ka, et Hiina sõjalennukid sisenesid Lõuna-Korea õhutõrje tuvastustsooni riigi edelarannikul enne ühislendu Vene lennukitega. Lõuna-Korea on esitanud mõlemale riigile protesti.

Hiina välisministeeriumi pressiesindaja Hua Chunying märkis teisipäeval, et õhutõrje tuvastustsoon ei ole territoriaalne õhuruum ja teistel riikidel on õigus seal lennata.

Venemaa eitas teisipäeval oma lennukite sisenemist Lõuna-Korea õhuruumi, väites, et selle pommitajaid jäid Lõuna-Korea õhupiirist 25 kilomeetri kaugusele. Samas ei maininud Moskva Vene hävitajat, keda Soul süüdistas kahekordses piiririkkumises.

Traditsiooniliselt saadavad Vene pommitajaid lendudel ka hävitajad.

Soul: Venemaa kahetses lennukijuhtumit

Lõuna-Korea presidendi pressiesindaja Yoon Do Han ütles kolmapäeval, et Venemaa "väljendas sügavat kahetsust" seoses teisipäeval Vene pommitajatega aset leidnud juhtumiga.

"Venemaa ütles, et selle kaitseministeerium asub viivitamatult asja kontrollima ja astub vajalikud sammud," ütles Yoon pressibriifingul.

Presidendi esindaja sõnul leidis rikkumine aset "tehnilise vea tõttu".

Venemaa teate edastas Lõuna-Koreale sõjaväeatašee, ütles Yoon, märkides, et pommitajate lend leidis aset Vene-Hiina ühisõppuse raames.

"Moskva ütles, et selle lennuk kulges eelnevalt maha pandud marsruuti mööda ja vahejuhtum ei tohtinuks aset leida," ütles presidendi esindaja, lisades, et Venemaa palus Soulil esitada tegelikud andmed Lõuna-Korea õhuruumi sisenemise kohta.

"Venemaa ütles, et austab rahvusvahelisi ja Lõuna-Korea seadusi ja rikkumine ei olnud tahtlik. Moskva väljendas lootust arendada sidemeid Lõuna-Koreaga edaspidigi ja et kõnealune vahejuhtum ei saa sellele takistuseks," ütles Lõuna-Korea presidendi Moon Jae-ini pressiesindaja.

Teisipäeval oli Venemaa kusjuures eitanud oma lennukite sisenemist Lõuna-Korea õhuruumi, väites, et selle pommitajaid jäid Lõuna-Korea õhupiirist 25 kilomeetri kaugusele. Samas ei maininud Moskva Vene luurelennukit, keda Soul süüdistas kahekordses piiririkkumises.

Hiina kinnitas ühist õhujõudude patrulli Venemaaga Jaapani merel

Hiina kinnitas kolmapäeval ühise õhujõudude patrulli läbiviimist Venemaaga Jaapani ja Ida-Hiina meredel.

Hiina kaitseministeeriumi pressiesindaja Wu Qian ütles, et Hiina ja Vene õhujõud viisid patrulli läbi teisipäeval Jaapani ja Ida-Hiina meredel kolmandate riikide õhuruumi sisenemata. Tema sõnul ei olnud ühispatrull suunatud ühegi riigi vastu.

Hiina saatis koos kahe Vene pommitajaga Tu-95 patrullima kaks pommitajat H-6K kahe riigi strateegilise partnerluse "süvendamiseks ja arendamiseks", lausus Wu.

Hiina riigikaitsekava näeb ette kõrgtehnoloogilise sõjaväe loomise

Hiina tutvustas kolmapäeval avaldatud riigikaitsekavas kaasaegse kõrgtehnoloogilise sõjaväe loomise plaani, süüdistades samas Washingtoni globaalse strateegilise stabiilsuse õõnestamises ja hoiatades Taiwanit iseseisvuse väljakuulutamise eest.

Hiina kaitseministeeriumi esimene niinimetatud valge raamat alates 2012. aastast pakub harvaesineva võimaluse tutvuda maailma suurimate relvajõudude tegevuse ja Pekingi sõjaliste ambitsioonidega.

"Rahvusvaheline strateegiline võistlus on hoogustumas," seisis dokumendis, milles märgiti, et Ühendriigid on kohandanud oma julgeoleku- ja riigikaitsestrateegiaid ning asunud rakendama "ühepoolseid poliitikaid".

USA "on provotseerinud ja hoogustanud konkurentsi tähtsate riikide vahel, oluliselt suurendanud kaitsekulutusi, teinud jõupingutusi täiendavate võimekuste väljaarendamiseks tuumasfääris, küberruumis, avakosmose ja raketikaitse vallas, õõnestades globaalset strateegilist stabiilsust", nähtus strateegiadokumendist.

Riigikaitsekavas ärgitatakse uusima tehnoloogia suuremale kasutuselevõtule Rahvavabastusarmees (PLA) ja tunnistatakse, et Hiina relvajõud "jäävad maailma juhtivatest sõjavägedest endiselt kaugele maha".

Dokumendis märgitakse tehisintellektile, suurandmetele, pilveandmetöötlusele ja "infotehnoloogial rajanevatele uutele ja kõrgtehnoloogilistele sõjatehnoloogiatele" viidates ka, et sõda on arenemas "targa sõjapidamise" suunas.

Hiina kaitsekulutused on maailmas USA järel suuruselt teised ning Peking teatas varem sel aastal, et plaanib suurendada neid tänavu 7,5 protsenti.

Ambitsioonikatest plaanidest hoolimata kinnitatakse riigikaitsekavas, et Hiina sõjavägi "on vankumatu jõud maailmarahu kaitsel".

Oma piirides aga lubatakse karmikäelist tegutsemist ning Xinjiangi ja Tiibeti separatistide mahasurumist.

Veelgi karmimat suhtumist leiab dokumendist isevalitseva Taiwani kohta, mida Hiina peab oma territooriumiks. Kavas "ei anta lubadust öelda lahti jõu kasutamisest" saare taasühendamiseks Mandri-Hiinaga.

"Hiina tuleb taasühendada ja see juhtub niikuinii," seisis riigikaitsestrateegias. "Hiina otsustavus ja võime kaitsta riiklikku suveräänsust on kindel. Ta ei luba kunagi kellelgi ühtegi oma territooriumi osa endast eraldada."

Dokumendis öeldakse, et Taiwani "separatistid" on suurim oht riigi rahumeelsele taasühendamisele. "PLA alistab resoluutselt igaühe, kes teeb katse lahutada Taiwan Hiinast."

PLA on keskendunud oma tehnoloogilise mahajäämuse vähendamisele USA ja Lääne-Euroopa riikide relvajõududest ja on väidetavalt ehitamas kolmandat lennukikandjat ning välja arendamas uue põlvkonna sõjalaevu, hävitajaid ja ballistilisi rakette.