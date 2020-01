Pakett on vastus Euroopa Ülemkogu üleskutsele käsitleda 5G-võrkude turvalisust kooskõlastatult. Vahepeal on liikmesriigid kindlaks teinud riigisisesed riskid ja nõrgad kohad ning avaldanud EL-i ühise riskihinnangu, teatas Euroopa Komisjoni pressiteenistus. Kolmapäeval vastu võetud teatisega kutsub Euroopa Komisjon üles kehtestama peamised meetmed 30. aprilliks 2020.

"5G-ga saame teha suuri asju. See tehnoloogia toetab personaalmeditsiini, täppispõllundust ja elektrivõrke, mis suudavad kasutada mis tahes liiki taastuvenergiat. See mõjutab meie elu positiivselt, aga ainult tingimusel, et võrgud on turvalised – ainult sel juhul on digivaldkonna muutustest kasu kõigil inimestel," kommenteeris Euroopa digiajastule vastavaks muutmise valdkonda juhtiv asepresident Margrethe Vestager pressiteate vahendusel.

Ehkki ennekõike vastutavad 5G turvalise kasutuselevõtu eest turul tegutsejad ja riikliku julgeoleku eest liikmesriigid, on 5G-võrgu turvalisus strateegiliselt tähtis kogu ühtse turu ja EL-i tehnoloogilise sõltumatuse seisukohast. See annab kodanikele tulevikus võimaluse kasutada digiteenuseid paljudes eluvaldkondades.

Euroopa Komisjoni hinnangul jõuab 2025. aastaks 5G-tehnoloogiast saadav tulu maailmas hinnanguliselt 225 miljardi euroni. Seega on 5G Euroopa jaoks maailmaturul konkurentsis püsimise pant ja selle küberturvalisus on liidu strateegilise sõltumatuse seisukohast elutähtis. 5G puudutab miljardeid võrku ühendatud objekte ja süsteeme, muu hulgas sellistes esmatähtsates sektorites nagu energeetika, transport, pangandus ja tervishoid, samuti tööstuslikke juhtimissüsteeme, mis edastavad tundlikku teavet ja toetavad turvasüsteeme.

Samas on ründajatel 5G-võrkude hajusama arhitektuuri, nutika arvutusvõimsuse, antennide arvukuse ja suurema tarkvarast sõltuvuse tõttu rohkem võimalusi neisse sisse pääseda. Küberturvalisusega seotud ohtude arv on tõusuteel ja ohud ise on üha keerukamad. Kuna 5G-võrkudest hakkavad sõltuma paljud elutähtsad teenused, on nende turvalisuse tagamine kogu EL-i jaoks strateegiliselt ülioluline.

Liikmesriigid on võrgu- ja infoturbe koostöörühma kaudu meetmepaketi vastu võtnud. Paketis käsitletakse kõiki riske, mis tehti kindlaks kogu ELi hõlmanud koordineeritud hindamise käigus, sealhulgas riske, mis ei ole seotud tehniliste teguritega. Paketi järeldustes leppisid liikmesriigid kokku karmistada turvanõudeid, hinnata tarnijate riskiprofiile, seada kõrgeks hinnatava riskitasemega tarnijatele kohased piirangud ja võtta kasutusele strateegiad müüjate mitmekesisuse tagamiseks. Konkreetseid turvameetmeid puudutavate otsuste eest vastutavad küll liikmesriigid, kuid paketi kallal tehtud ühistöö annab tunnistust kindlast nõust astuda 5G-võrkude turvalisusega seotud väljakutsetele vastu üheskoos. Komisjon toetab 5G küberturvalisust puudutava ELi lähenemisviisi rakendamist ja tegutseb 5G taristu ja tarneahela turvalisuse tagamise nimel.