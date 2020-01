"Küsimus ei ole diskrimineerimises, vaid reeglite seadmises. Need tulevad ranged, need tulevad nõudlikud ja loomulikult tervitame me Euroopasse kõiki operaatoreid, kes on valmis neid rakendama," ütles Thierry Breton.

Komisjon peaks oma ametlikud soovitused avaldama kolmapäeval.

Euroopa Liit, mis ei ole Hiina hiidu kunagi otsesõnu maininud, püüab leida keskteed Washingtoni tõstatatud julgeolekumurede ja Huawei dominantsi vahel 5G sektoris.

Komisjoni ettepanekud on osa niinimetatud soovituste tööriistakastist, millest liikmesriigid 5G taristu arendamisel lähtuksid.

Briti peaminister Boris Johnson riskib teisipäeval samuti Washingtoni vihaga, kuivõrd ta peaks teatama sarnasest otsusest kehtestada Huawei keelamise asemel karmid reeglid.

Huawei keelamine võrkude arendamisest jääks lõpuks liikmesriikide otsustada, kuid komisjoni soovitused annavad liikmesriikidele võimaluse Washingtoni üleskutseid tõrjuda.

Huawei on 5G tehnoloogia osas liidripositsioonil ja peale tema on 5G võrkude ehitamise võimekus vaid käputäiel firmadel, nende seas Euroopa firmadel Nokia ja Ericsson.

Ühendriigid näevad Huaweis võimalikku ohtu küberjulgeolekule ja kardavad, et see võib võimaldada Pekingile luuramist.