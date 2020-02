Prantsusmaa parlament alustab pensionireformi debatti

Kuigi ametiühingute eestvedamisel on detsembris ja jaanuaris toimunud ulatuslikud ühistranspordi streigid, näitamaks suhtumist president Emmanuel Macroni kava vastu, kavatseb valitsus muudatused kehtestada, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Peaminister Édouard Philippe'i sõnul on vaja ühendada riigi 42 erinevat pensionikava üheks punktipõhiseks süsteemiks, et see oleks õiglasem. Kriitikute sõnul sunnib see enamiku inimestest töötama kauem väiksema pensioni nimel.

Väljaanne Politico on varem kirjutanud, et ettevõtjate-meelseks peetav Macron on oma jõuliste sammudega tööturu reguleerimisel, pensionireformi tegemisel ja ametiühingute võimu murdmisel võitnud protestidest hoolimata erinevaid lahinguid, kuid seda, milliseks kujuneb "sõja" lõpptulemus on veel vara öelda.

Nimelt olevat pensionireformi puhul märgata, et selle vastu on lisaks tavapärastele meeleavaldajatele nagu vasak- ja paremäärmuslased ning nn kollased vestid hakanud olema ka märkimisväärne osa tavakodanikest.