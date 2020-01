"Ega mina ei ole ennustaja, mina olen välisministri ametis. See, mis puudutab sotse, siis mina ütlen küll: jätke president rahule, ärge terroriseerige teda oma kirjakestega. Küll president teeb sõltumatult oma otsuseid, tal on see pädevus oma arusaamise järgi hinnata põhiseaduslikke küsimusi," kommenteeris Reinsalu valitsuse pressikonverentsil.

"Siin on lausa polk advokaate rivistunud üles, kes võiksid ka öelda, kelle palgatud nad on, aga kes väga võimsalt võtavad siin poose põhiseadusevastasuse asjade kategooriates," lisas Reinsalu.

"Mina olen veendunud, et nii sisult kui ka vormilt on see põhiseaduspärane seadus. Kõneleda siin õiguslikust tagasiulatuvast mõjust, see ei vasta tõele. Mingit minevikku sellega ei modelleerita. Kõik otsused, mida inimesed hakkavad langetama oma parema äranägemise järgi selle reformi jõustumise järel, teevad inimesed ikka tulevikku mõeldes," sõnas Reinsalu.

Ratas: otsus on Kadriorus

Peaminister Jüri Ratas (KE) märkis, et Eesti on õigusriik ning kui president näeb siin võimalikku põhiseaduse riivet, siis on tal võimalik see tagasi saata. Kui ei näe, siis allkirjastada. "See otsus on nüüd Kadriorus," ütles Ratas.

"Mina lugesin ka täna meediast seda, et sotsiaaldemokraadid on palunud presidenti seda mitte välja kuulutada. Mina arvan, et me oleme kõik teinud heas usus, et see pensionireform on põhiseaduspärane. Aga kindlasti riigikogu on alati valmis uuesti arutama seda," lausus peaminister.

Ratas lisas, et veel selle nädala esmaspäeval vaadati läbi ka õiguskantsleri ettepanekud pensionireformile.

Riigikogu võttis kolmapäeval vastu paljuvaieldud kohustusliku kogumispensioni reformi seaduse, mille jõustumisel muutub teise sambaga liitumine või sealt välja astumine kõigile vabatahtlikuks. Valitsus sidus seaduse vastuvõtmise usaldushääletusega, et vältida opositsiooni venitamistaktikat.

Sotsid pöördusid presidendi poole

Sotsiaaldemokraadid pöördusid president Kersti Kaljulaidi poole palvega mitte seadust välja kuulutada.

"Valitsus surus Eesti pensionisüsteemi laastava seaduse riigikogust läbi teadlikult põhiseadust rikkudes. Paraku vilistasid võimuerakondade saadikud nii arvukate ekspertide kui ka põhiseaduslike institutsioonide vastavatele hoiatustele. Õigusriigis ei saa põhiseadusvastased seadused jõusse astuda. Seepärast pöördusimegi riigipea kui ühe põhiseaduse valvuri poole," ütles Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Indrek Saar.

Presidendil on 14 päeva aega otsustada, kas kuulutada pensioniseadus välja või saata see riigikogule tagasi.