Lahkumisprotsessi sitkelt läbi viinud Johnsoni sõnul on lahkulöömine võimalus uskumatuks eduks. Ta tõdes samas, et see tee võib olla konarlik.

Uut Brexiti-järgset Suurbritanniat kirjeldas ta energilisena.

"Riik, mis on ühtaegu keskne Euroopa jõud ja tõeliselt globaalne meile sobival viisil," kirjeldas ta.

Johnson ütles end teadvustavat, et samas kui osale on lahkumine lootuse hetk, võivad teised kogeda masendust ja kaotusvalu.

"Siis on veel kolmas rühm, võib-olla kõige suurem, kes on hakanud kartma, et see poliitiline jagelus ei lõpe kunagi," lausus ta.

Johnson ütles end mõistvat kõigi tundeid.

"Valitsuse ülesanne – minu ülesanne – on saada maa ühtseks ja viia seda edasi."

Oma uut iseseisvust võib Johnsoni sõnul kasutada einevate muutuste läbiviimiseks. Ta tõi eraldi välja näiteks sisserändepiirangud, kalatööstuse "vabastamise" ja vabakaubanduslepped.

Johnson lubas eraldada täiendavat raha avalike teenuste, taristu ja uue tehnoloogia tarvis kogu riigis.

"Kõige tähtsam on täna öelda, et see ei ole lõpp, vaid algus, ütles peaminister, ning "tõelise rahvusliku taassünni ja muutuse hetk."