Kaitsepolitsei viis läbi õigusabipalve raames palutud menetlustoimingud ning edastab kriminaalmenetluses vajaliku teabe Läti õiguskaitseasutustele, teatas riigiprokuratuur kolmapäeval.

Läti õigusabipalve puudutas Euroopa Liidu rahvusvahelise sanktsiooni rikkumise uurimist, menetlustoimingud puudutavad ärilist tegevust, neid ei teostatud meediategevuse ega selle sisu suhtes, lisati teates.

Läti avalik-õiguslik ringhääling (LSM) teatas, et läbiotsimised viidi läbi teisipäeval ja seda seoses mullu 19. detsembril algatatud kriminaalasjaga.

Läbiotsimiste käigus võtsid politseinikud BMA Riia ja Tallinna kontoritest kaasa dokumente ja andmekandjaid, vahendas uudisteagentuur BNS VDD infot.

Üks kahtlusalune on BMA juht Oleg Solodov

Uurimisandmete kohaselt võib kahtlustada, et grupp inimesi tagas eelkokkuleppe alusel Euroopa Liidu sanktsioonidealusele isikule ligipääsu rahalistele ja materiaalsetele ressurssidele, teatas VDD. Sanktsioonid oli isiku suhtes kehtestatud sesoses Ukraina territoriaalse terviklikkuse vastase tegevusega.

Uurimise käigus on kahele isikule esitatud kahtlustus, neile on esitatud tõkend, aga neid ei ole kinni peetud. Veel mitme inimese suhtes on alustatud kriminaalmenetlust.

BNS-i andmeil on üks kahtlusalune BMA juhatuse esimees ja kaasomanik Oleg Solodov, kellele kuulub ettevõttest 50 protsenti, teise poole omanik on Venemaa kodanik Aleksei Pljasunov. Solodov on BMA juhatuse esimees juba 2007. aastast, Pljasunov on juhatuse liige.

Üks koht, kus Läti julgeolekupolitsei läbiotsmise korraldas, on BMA kontor Riias Gertrude tänaval, edastas Läti ringhääling.

Rahvusvahelist õigusabi andev riik menetluse kohta detailset teavet jagada ei saa, kuna õigusabi andjal ei ole iseseisvat menetluse kommenteerimise õigust, märkis riigiprokuratuur.

BMA-l on 25 telekanalit ja üle 200 töötaja

Baltijas Mediju Alianse (BMA) on kontsern, mille peakontor asub Riias. Kolmes Balti riigis töötab BMA allüksustes kokku üle 200 inimese. Kokku hõlmab kontsern 25 telekanalit Baltikumis. PBK kõrval kuuluvad kontserni näiteks REN TV ja NTV MIR materjalidel põhinevad telekanalid, PBK muusikakanali ja Baltija mediju reklama reklaamiagentuurid, reklaami ja meediaagentuur Ren TV Baltic, telekanali Tem LV levitaja, meediamaja Print Media, aga ka ajalehed MK Latvija ja MK Estonia.

Eelmisel aastal teatas LSM ka sellest, kuidas Läti ringhäälingu regulaator (NEPLP) peatas üheksa Vene telekanali näitamise riigis. Kõigi üheksa telekanali tegelik omanik on Juri Kovaltšuk, kes on Euroopa Liidu sanktsioneeritavate nimekirjas seoses Ukraina territoriaalse ühtsuse õõnestamisega ja kes kuulub Kremli siseringi.

Alates 2020. aastast peatas Venemaa meediaagentuur Sputnik sanktsioonide tõttu oma tegevuse Eestis. Rossija Segodnja asutas Sputniku 2014. aastal oma rahvusvahelise haruna. Rossija Segodnja peadirektor Dmitri Kisseljov kuulub Euroopa Liidu personaalsete sanktsioonide nimekirja seoses Ukraina territoriaalse terviklikkuse rikkumise toetamisega. Vene võimud on rahvusvahelisel areenil Eesti ja Läti tegevust mitmel korral kritiseerinud.