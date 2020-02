USA senat ei toetanud presidendi tagandamist

Senat hääletas kahe tagandamissüüdistuse üle, mille demokraadid möödunud kuul esindajatekojas heaks kiitsid.

Võimu kuritarvitamises tunnistas presidendi süütuks 52 ja süüdiolevaks 48 senaatorit.

Õigusemõistmise takistamises tunnistas presidendi süütuks 53 ja süüdiolevaks 47 senaatorit.

Senatis on vabariiklastel 53-47 enamus. USA vabariiklasest senaator Mitt Romney teatas juba varem, et hääletab Trumpi ametist tagandamise poolt, kuid tunnistas presidendi hiljem süüdi vaid võimu kuritarvitamises.

Valge Maja hinnangul mõisteti president täielikult õigeks

Valge Maja tegi kolmapäeva õhtul avalduse, mille kohaselt mõisteti president Donald Trump täielikult õigeks ja kogu see asi on lõpuks läbi.

"Pärast õigeksmõistmist senatis on presidendil heameel jätta seljataha see demokraatide häbiväärne käitumine," ütles Valge Maja eestkõneleja Stephanie Grisham.

Trump ise teatas kolmapäeval, et teeb oma tagandamise läbikukkumisega seoses neljapäeval ametliku avalduse. "Ma teen ametliku avalduse homme kell 12.00, et rääkida meie riigi võidust selles tagandamispettuses," kirjutas Trump suhtlusvõrgustikus Twitter.

Trump tegi kolmapäeval sotsiaalmeedias veel mitmeid lõbusaid postitusi nagu muu hulgas video demokraatide süngetest nägudest tema aastakõne ajal olukorrast riigis.

USA Demokraatlik Partei tegi kogu tagandamisprotsessiga tohutu poliitilise vea ja valearvestuse, mis kõige tõenäolisemalt toob kasu vabariiklastele, ütles kolmapäeval senati enamuse liider Mitch McConnell.

"Praegu on see asi nende jaoks täielik poliitiline kaotaja. Nad ise algatasid selle. Nad arvasid, et see on hea idee. Vähemalt lühiajaliselt oli see aga kaheldamatult tohutu poliitiline viga," ütles McConnell.

Demokraadid jätkasid kolmapäeval pärast tagandamishääletuse läbikukkumist senatis president Donald Trumpi sarjamist.

USA esindajatekoja demokraadist esimees Nancy Pelosi avaldas muu hulgas arvamust, et Trump on endiselt ohuks Ühendriikide demokraatiale. "Täna president ja senati vabariiklased normaliseerisid seadusetuse ja lükkasid tagasi põhiseaduses sätestatu," oli Pelosi veendunud. "President on jätkuvalt ohuks USA demokraatiale."