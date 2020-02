Kesklinna vanem Vladimir Svet rääkis ERR-ile, et idee kajastub juba Reidi tee projektis, kuna tee äärde on planeeritud kohad, kus võiks tänavakaubandusega tegelda.

"Piki Reidi tee jalakäijate promenaadi on mitmeid taskuid, kuhu on tehtud elektriühendus. Nüüd oleme koos erinevate ametiasutustega mõelnud, milline võiks olla seal lähenemine tänavakaubandusele. Ja kui vahepeal ei teki mingeid takistusi, siis ilmselt juba lähiajal hakkame korraldama sinna konkursse, et leida, kes tahaks juba sellel hooajal tulla Reidi teele kauplema," sõnas ta.

Linna esialgse nägemuse kohaselt võiks üks konkurss olla jäätise ja alkoholivabade jookide pakkujaile ning kolm eraldi konkurssi tänavatoidulahendustele, mis asuksid piki Reidi teed, eeskätt jalakäijate promenaadi juures. Alkoholi seal müüma ei hakata.

Svet tõi välja, et Reidi teel on eraldiseisev rattatee, jalutamisteed, parkimiskohad ja seal käib ka buss. Kuna linn soovib, et seal oleks inimesi ja paik oleks atraktiivsem, võikski seal olla ka võimalus midagi süüa. Muresid ei tohiks tekkida ka prügiga, kuna prügikaste on tee ääres palju.

"Kui kõik juriidilised nüansid on selgeks tehtud, saame loodetavasti veebruaris konkursi välja kuulutada, et kauplejatel oleks aega valmistuda uueks hooajaks," lausus Kesklinna vanem. "Esialgne plaan on teha sellel aastal konkurss üheks aastaks, kuna me veel täpselt ei tea, kuidas hakkab Reidi tee soojal ajal toimima, kui palju inimesi sinna tuleb ja millised lahendused töötavad paremini."

Ta lisas, et pärast esimest hooaega saab vajadusel muudatusi teha ja mõelda juba pikemaajalisele konkursile. Muu hulgas on praegu lahtine ka küsimus, kas toidupakkujad hakkaksid tee ääres tööle aasta ringi või ainult soojemal hooajal. Näiteks jäätisehooaeg ei ole Sveti sõnul usutavasti väga pikk.

Täiesti eraldiseisvalt valmistub linn selleks, et Russalka juurde mere äärde, kus praegu asub Reidi tee suurim laste mänguväljak, võiks tulevikus kerkida väike paviljon-kohvik, et tuua sinnagi rohkem elu ning inimesed saaksid süüa ja soojas kohas istuda.

Ka selleks on ruum ette nähtud juba Reidi tee projektis ja sinna on tee-ehituse ajal viidud ka kommunikatsioonid, kuid kohviku saab Sveti sõnul rajada kõige varem järgmisel, pigem aga ülejärgmisel aastal, sest mere ääres ehitamiseks on rida piiranguid ja see on vaja ka keskkonnaametiga kooskõlastada.

Muudatused ootavad ees ka Ingliranda. Svet ütles, et selle korrastamine oli samuti algusest peale Reidi tee projektis sees ning sinna võiks tulla inventari nii lastele kui ka teistele rannas viibijatele.

"Praegu oleme koos kolleegidega keskkonna- ja kommunaalametist ja Kersti Lootusega, kes lahendust teeb ja on ka Reidi tee maastikuarhitektuuri lahenduse autor, kokku panemas visiooni, mis sinna randa tulla võiks. Praegu on veel vara lõplikult rääkida ja liiga palju asju sinna kindlasti ei teki, Inglirand jääb ikka rannaks, kuid mingeid võrkkiikesid ja võib-olla lastele mõeldud asju võiks sinna lisanduda," rääkis ta.

Svet lisas, et Inglirannast ei saa siiski ka edaspidi ujumiskohta ja see jääb üksnes päevituspaigaks.