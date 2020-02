Moskva politsei pidas kinni metroos koroonaviiruse ohvrit teeselnud mehe

Sotsiaalmeediasse postitatud videost on näha, kuidas reisijad püüavad aidata maski kandvat meest, kui viimane komistab ja rongi põrandale kukub, vahendas BBC. Kui mees hakkab tõsistes krampides rappuma, kiirustavad teised reisijad temast eemale.

Video avaldas oma Twitteri lehel Vesti uudisteportaal, mis kirjeldas toimunut kui kontrolli alt väljunud vempu. Algselt postitati video veebilehele Kara.prank, kuid on nüüd sealt eemaldatud.

Когда пранк вышел из-под контроля!



В Москве задержали шутника, разыгравшего в метро приступ коронавируса. Полиция попросила Черемушкинский суд столицы арестовать молодого человека. pic.twitter.com/fmT17RUijQ — ВЕСТИ (@vesti_news) February 10, 2020

Kinni peetud meest kahtlustatakse kriminaalses huligaansuses. Süüdimõistmise korral võib teda oodata kuni viie aasta pikkune vanglakaristus.

Venemaa siseministeeriumi pressiesindaja Irina Volki sõnul otsib politsei veel kaht inimest, keda on videos kuulda hüüdmas, et kahtlusalune on nakatunud uude koroonaviirusesse. "Tema kaaslased hüüdsid fraase ohtliku nakkuse kohta, tekitades reisijate hulgas paanikat," ütles Volk pressiteate vahendusel.

Kahtlusaluse advokaadi sõnul nõustus tema klient vabatahtlikult politseile ütluste andmisega. Advokaadi väitel usub ülekuulamisel osalenud politseinik, et tõenäoliselt juhtum tühistatakse.

Koroonaviiruse tagajärjel on Hiinas surnud üle 1000 inimese ning see on levinud enam kui 20 riiki, nende seas Venemaale, kus on registreeritud kaks viiruse juhtu.