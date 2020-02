Ühiskonnas palju vaidlusi tekitanud eelnõu poolt hääletas 203, vastu oli 140 saadikut, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Praegu kehtiva seaduse kohaselt võib inimest, kes aitab teisel elu lõpetada, oodata kuni kümneaastane vangistus. Samas näitas 2018. aasta üleriiklik küsitlus, et 84 protsenti hispaanlastest toetab eutanaasiat.

Eelnõu kohaselt on võimalik inimesel paluda nii eutanaasiat kui ka abistatud suitsiidi. Esimese puhul on arstil aktiivne roll elu lõpetamisel, teise puhul annab arst surmava aine, mille manustamise aeg ja koht on patsiendi enda otsustada.

Lisaks Hispaaniale on see teema üleval ka naaberriigis Portugalis.