Kohtu otsus on uus teetähis Hollandi eutanaasiaseaduses, mis siiani nõudis patsientidelt eutanaasiasoovi üle kinnitamist. See ei olnud aga võimalik vaimsete probleemidega, näiteks kaugelearenenud demnetsusega patsientide puhul, vahendas Reuters.

"Arst saab täide viia (varasema) kirjaliku eutanaasiasoovi inimestel, kellel on kaugelearenenud dementsus," märkis ülemkohus otsuse kokkuvõttes.

Arstid peavad aga jätkuvalt arvesse võtma teist kriteeriumit ehk patsiendi kannatuste ulatust ning paranemislootust.

Kohus arutas antud küsimust seoses kriminaaljuhtumiga hooldekodu arsti vastu, kes viis läbi eutanaasia 74-aastasele Alzheimerit põdevale hoolealusele, kes oma testamendis kinnitas, et soovib seda. Eutanaasia viidi läbi ka hoolealuse pere nõusolekul.

Süüdistused arsti vastu tühistati juba eelmisel aastal, kuid prokurörid palusid ülemkohtul teha otsus pretsedendi loomiseks, sest nende sõnul on seadus selles küsimuses siiani ebaselge.

Hollandis on abistatud enesetapp ja halastussurm seaduslikud, kui on täidetud kindlad tingimused ja seda tehakse meedikute kontrolli all. Seadusega nõutud tingimuste hulgas on näiteks see, et patsiendi kannatused on talumatud, tal ei ole paranemislootust ning ta soovib surra.