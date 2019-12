Riiklik raudteefirma SNCF teatas, et 90 protsenti ülikiirrongidest (TGV) ei sõida. Lende on tühistanud nii Air France, EasyJet kui ka Ryanair.

Pariisi 16 metrooliinist üheksa on suletud ja enamikul ülejäänuist on liiklus tõsiselt häiritud. See on põhjustanud Pariisi piirkonnas 350 kilomeetrit liiklusummikuid, mis ületab tublisti hariliku 200 km, teatas liiklusseireportaal Sytadin.

Töötajad ei pääse tööle ja suletud on ka paljud koolid, ehkki streigist võtab osa vähem õpetajaid kui neljapäeval, mil siseministeeriumi andmetel avaldas üle Prantsusmaa meelt umbes 800 000 inimest.

Rattateid ummistavad jalg- ja tõukerattad.

Neljapäeval alanud streik on järjekordne katsumus Macronile, kel on tulnud üle elada õpetajate, haiglatöötajate, politseinike ja tuletõrjujate streigid ning eelmisel aastal puhkenud kollavestide meeleavaldused.

Pensionireform on üks presidendi ambitsioonikamaid reforme ja tähtsamaid valimislubadusi.

Ametiühingud väidavad, et kavandatav universaalne pensionisüsteem lööb kõiki ühe vitsaga ning sunnib miljoneid avaliku ja erasektori töötajaid töötama tublisi kauem kui praegu seaduses ette nähtud 62. eluaastani.

Seni on Prantsusmaal toiminud 42 erinevat pensioniskeemi, Macron tahab koondada need ühte riiklikult hallatavasse süsteemi, mis olevat praegusest õiglasem.

Tervishoiuminister Agnès Buzyn ütles reedel, et valitsus on protestijate viha kuulnud ning kohtub esmaspäeval ametiühingutega reformi arutamiseks.

Valitsus ei ole reformiplaani üksikasju veel avaldanud ning Buzyni sõnul tuleb veel arutada, keda see mõjutab ja milliseid põlvkondi puudutab.

Ametiühingu FO esimees Yves Veyrier hoiatas neljapäeval, et streik kestab vähemalt esmaspäevani, kui valitsus õigeid samme ei astu. Täpsemalt on raudteetöölised hääletanud, et streik toimub vähemalt reedese päeva; Pariisi bussijuhid ja metrootöötajad on ähvardanud streiki jätkata esmaspäevani.

Suuremad ametiühingud kohtusid reedel ning otsustada, mis moel protsestid jätkuvad. Pärast kohtumist kutsusid ametiühingud jätkama järgmisel nädalal streike ja massimeeleavaldusi.

"Kõik teisipäeval, 10. detsembril, uueks streigi-, aktsiooni- ja protestipäevaks tänavatele," kutsus Prantsusmaa suurima avaliku sektori ametiühingu CGT juhtliige Catherine Perret pärast nelja ametiühingu koosolekut.

Pariiisi transporditöötaja Patrick Dos Santos ütles Reutersile, et protestid kestavad vähemalt nädala ja siis pole mitte nemad, vaid valitsus see, kes peab alla andma, vahendab BBC.

Esmaspäeval selgub, kas streik on võrreldav 1995. aasta väljaastumistega pensionireformi vastu, mis halvasid tolle aasta novembris ja detsembris kolmeks nädalaks kogu Prantsusmaa.