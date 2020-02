Pärnu linnapea Romek Kosenkranius ütles ERR-ile, et Isamaa fraktsiooni liige Andres Metsoja kinnitas talle teisipäeva hommikul, et Isamaa soovib võimuliidust välja astuda ja hakata pidama plaani alternatiivse võimuliidu loomiseks Reformierakonnaga.

"Isamaa otsus- koalitsioonist välja astuda - sai meile teatavaks juba esmaspäeval meedia vahendusel. Teisipäeva hommikul küsisin Andres Metsojalt üle, kas see vastab tõele ja ta kinnitas seda," ütles Kosenkranius.

Kosenkranius rääkis, et esmaspäeva hilisõhtul toimus valimisliidu Pärnu Ühendab üldkoosolek ja juba homme alustatakse läbirääkimisi uue võimuliidu loomideks Keskerakonna ja EKRE-ga.

"Pärnu Ühendab valimisliit on kindlasti oma inimestelt saanud mandaadi, et hakata looma uut koalitsiooni. Kindlasti alustame läbirääkimisi ja vaatame, kuhu me jõuame," lausus Kosenkranius.

Kosenkraniuse sõnul lähevad Keskerakonnaga läbirääkimised ilmselt sujuvalt. "Me oleme nendega kaks ja pool aastat koalitsioonis olnud ja koalitsioon on väga ladusalt toiminud," sõnas linnapea. "Küsimus on, millised saavad olema läbirääkimised kolmanda osapoolega, aga ma olen optimistlik," rääkis Kosenkranius.

Valimisliidul Pärnu Ühendab, Keskerakonnal ja EKRE-l on Pärnu volikogus kokku 20 kohta, Isamaal ja Reformierakonnal aga 19 kohta.

Andres Metsoja ütles ERR-ile, et veel ei saa öelda, et Isamaa oleks opositsioonis. Tema sõnul otsib Isamaa kolmandat või ka neljandat partnerit lisaks Reformierakonnale. "Me hoiame avatud diskussiooni kõikiga, oleme kõigiga konsulteerinud," ütles ta.

Valimisliit Pärnu Ühendab, Isamaa ja Keskerakond moodustasid koalitsiooni 2017. aasta sügisel. 39-liikmelises volikogus sai valimisliit seitse, Isamaa kümme ja Keskerakond seitse kohta, Reformierakond ja EKRE jäeti opositsiooni. Valimisliidu fraktsiooniga liitus hiljem ka ainus volikokku pääsenud sotsiaaldemokraat.