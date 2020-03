Isamaa liikme vangerdus võib võimupöörde Pärnus nurjata

Esmaspäeva hommikul, kui toimus Pärnu linnavalitsuse istung, jalutas abilinnapea Meelis Kukk nii-öelda vaba mehena ringi.

"Reedel esitasin linnavalitsusest tagasiastumise avalduse alates esmaspäevast, tänasest päevast. Nii ma vaba mees olengi. Selles avalduses ühtlasi avaldasin soovi taastada oma volitused Pärnu linnavolikogu liikmena," rääkis Kukk ERR-ile.

Iseendaga tehtud vangerduse põhjustest rääkides soovitas Kukk ajas paar nädalat tagasi minna. "Kui ma esmakordselt kuulsin, et kavandamisel on tänase koalitsiooni lõhkumine ja uue koalitsiooni moodustamine, siis sellest momendist peale olen ma nii kitsamas kui ka laiemas ringis avaldanud oma vastuseisu toimuvale. Minu meelest see on arusaamatu ja Pärnu linnale kahjulik."

Umbusaldamise keskse põhjusena on selle algatajad Kuke sõnul välja toonud kahe valimisringkonna säilimise järgmistel kohalike omavalitsuste valimistel ja parema valitsemismudeli mitte toetamise valimisliidu ja Keskerakonna poolt. See jääb Kuke sõnul talle väga arusaamatuks, sest valitsemismudel on paika pandud ühinemislepinguga.

"Täna on osavallad, on osavallakogud, osavalla juhtimine. Ka selliseid konstruktiivseid ettepanekuid, mida muuta, kuidas muuta, tegelikult olemas ei ole. Pealegi, kahe valimisringkonna teema on küll paaril korral tõstatunud tänase koalitsiooni liikmete vahel ja see on saanud Keskerakonna ja valimisliidu poolt esmases lähenemises vastuseisu. Asjade edenedes ja nähes, mis tagajärgi see kaasa toob, ka meie koalitsiooni tänased partnerid on öelnud, et kõik teemad on läbiräägitavad," rääkis Kukk.

Volikokku naastes Kukk umbusalduse poolt ei hääleta. Volikogu liikmeks jääb ta kuni keskerakondlase Andrei Korobeiniku volituste taastumiseni. Siis jätkab Kukk abilinnapeana. Isamaast lahkuda ta ei kavatse.

Pärnu võimuliidu moodustavad praegu valimisliit, Keskerakond ja Isamaa.

20 Pärnu linnavolikogu liiget esitas eelmise teisipäeva õhtul linnapea Romek Kosenkraniusele umbusaldusavalduse, volikogus on 39 liiget.

Avalduse erakorralise istungi kokkukutsumiseks esitasid Isamaa ja Reformierakonna fraktsioon, kellega oli liitunud volikogu ainus sotsiaaldemokraadist liige Kalev Kaljuste, kes varem kuulus valimisliidu Pärnu Ühendab fraktsiooni. Nii saadi kokku vajalik 20 häält Pärnu 39-liikmelises volikogus.