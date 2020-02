Valimisliit Pärnu Ühendab, Isamaa ja Keskerakond moodustasid koalitsiooni 2017. aasta sügisel. 39-liikmelises volikogus sai valimisliit seitse, Isamaa kümme ja Keskerakond seitse kohta, Reformierakond ja EKRE jäeti opositsiooni, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Valimisliidu fraktsiooniga liitus hiljem ka ainus volikokku pääsenud sotsiaaldemokraat. Nüüd on võimupartneritel tekkinud lahkhelid. Näiteks soovib Isamaa, et ka järgmised kohalikud valmised toimuksid kahes ringkonnas ehk linn ja osavallad eraldi.

"Üks valus pitser, mis on vajutanud pärast ühinemisjärgset perioodi tänasesse koalitsiooni ikkagi jälje, et meie tänased partnerid ei näe võimalust minna edasi kahe valimisringkonnaga, vaid ühega. Seal taga on osavallad, seal on üldine maakonnaülene koostöö," selgitas linnavolikogu esimees, Isamaa liige Andres Metsoja.

Uues koalitsioonis näeb Metsaoja Isamaad ja Reformierakonda, aga ka sotsiaaldemokraate. Ka EKRET ei välistata.

"Loomulikult on Pärnu maastikul veel poliitilisi jõude, kellega neid teemasid arutada. Küll mitte selles mõttes, et keegi hakkaks otseselt koalitsiooni moodustama. Sellist kokkulepet kellegagi peale meil Reformierakonnaga ei ole," ütles Metsoja.

"Kuna sündmused on arenenud väga kiiresti, siis konkreetseid ettepanekuid on meile tehtud ja täna koguneb Pärnu piirkonna juhatus, kes arutab tekkinud olukorda. Opositsioon teeb pidevalt tööd, et koalitsiooni pääseda, kuid mitte ükski koalitsioon ei lagune väljast tulnud mõju põhjal. Kõik koalitsioonid kukuvad siis, kui sees on mingid pinged," rääkis Reformierakonna Pärnu piirkonna juht Irina Talviste.

"Keskerakonna seisukoht on see, et meie koostöö valimisliiduga on väga hea. Me sooviksime jätkata. Koalitsioonileppest on väga palju asju tegemata. Uue koalitsiooni osas ma ei oska midagi kommenteerida. Kui ma matemaatikat vaatan, siis ei paista seda uut koalitsiooni mitte kuskilt," kommenteeris keskerakondlasest riigikogu liige Andrei Korobeinik.

EKRE kohalikud liikmed alustasid oma koosolekut kella 18 ajal ja fraktsiooni esimees Heldur Paulson ütles, et arutelu tuleb tõsine, sest valida on mitme võimaluse vahel. Võib juhtuda, et esmaspäeval otsusele ei jõutagi, lisas Paulson.