Lõuna-Korea: USA jalutas kaitsekulude jagamise kõnelustelt minema

USA president Donald Trump on korduvalt nõudnud, et Soul maksaks seal viibiva 28 500 Ühendriikide sõduri eest rohkem.

Souli ametnike sõnul tahab Washington oma liitlaselt järgmisel aastal viit miljardit dollarit, mida on viis korda enam kui praegu.

Soulis peetud kõnelusvoor jooksis teisipäeval liiva, sest USA ametnikud jalutasid minema, ütles Lõuna-Korea pealäbirääkija Jeong Eun-bo.

Tema USA ametivend James DeHart ütles, et Washington pidi kohtumise pooleli jätma, et Soul saaks ümber mõelda.

"Kahjuks ei tulnud Korea meeskonna esitatud ettepanekud vastu meie palvele kulusid õiglaselt jaotada," ütles DeHart.

Kas USA kaalub vägede välja viimist?

USA kaitseminister Mark Esper ütles teisipäeval kommentaariks, et usub endiselt, et Lõuna-Korea "saab ja peaks" USA sõjalise kohaoleku kulude jagamisse rohkem panustada.

Küsimusele, kas ta on valmis USA vägede lahkumiseks, kui lepet ei sünni, keeldus Esper vastust andmast ja lisas, et läbirääkimiste eest vastutab USA välisministeerium.

"Ma olen kindel, et see on kindlates kätes," ütles hetkel Filipiinidel viibiv Esper läbirääkimiste kohta.

"Lõuna-Korea on rikas riik. Nad saavad ja võiks panustada rohkem. Ja sealt edasi jätan ma juba välisministeeriumile otsustada, kuidas detailid välja töötada," selgitas ta.

Lõuna-Korea pealäbirääkija Jeong Eun-bo ütles omakorda, et läbirääkimistel ei maininud USa esindajad kordagi võimalust, et riigis viibivate USA sõdurite arvu vähendatakse või et väed üldse välja viiakse.

Põhja-Korea nõuab USA ja Lõuna-Korea ühisõppuste täielikku lõpetamist

Põhja-Korea nõuab USA ja Lõuna-Korea sõjaliste ühisõppuste täielikku lõpetamist, kui Ühendriigid soovivad läbirääkimisi jätkata, edastas teisipäeval kohalik meedia.

Ühendriikide kaitseminister Mark Esper teatas pühapäeval Bangkokis, et USA ja Lõuna-Korea lükkavad edasi ühise lennuväeõppuse, mida Põhja-Korea on nimetanud provokatiivseks.

Põhja-Korea võimude hinnangul pole sellesel sammul tähtsust, vaid õppused tuleb täielikult lõpetada.

Põhja-Korea hoiatas juba esmaspäeval, et pole huvitatud USA presidendile Donald Trumpile hooplemiseks võimaluste andmisest, kui ei saa vastutasuks midagi olulist. Põhja-Korea välisministeeriumi nõunik Kim Kye-gwan ütles, et Washington peab läbirääkimiste elushoidmiseks loobuma oma vaenulikust poliitikast.

Põhja-Korea liider Kim Jong-un on andnud Trumpi administratsioonile aasta lõpuni aega pakkuda tuumadiplomaatia päästmiseks mõlemale poolele vastuvõetavaid tingimusi.

Kim ja Trump on alates mullu juunist kolm korda kohtunud, kuid kõnelused on ummikus alates veebruarist, mil nende kohtumisel Hanois ei ületatud erimeelsusi sanktsioonileevenduse osas.