ERR Riias: Maxima poevaringu kohtuotsus tekitab suurt rahulolematust

Maxima poevaringu uurimist põhjalikult jälginud kannatanute esindajate meelest on kohtuotsus selline, sest katastroofi ajal kehtisid ehitusvaldkonnas ühed, märksa leebemad nõuded, ja õnnetuse järel kehtestati karmimad. Näiteks ei pidanud kuus aastat tagasi kohe pärast häiresüsteemi tööle hakkamist asuma inimesi evakueerima, nüüd on see tavaline, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Nii on Maxima juhtum andnud küll õpetunni ehitusjärelevalve muutmiseks, kuid süüdlaste üle mõistetakse kohut toona kehtinud seaduste järgi.

"See kohtuotsus näitab ainult üht - tegelik süüdlane on kogu riiki hõlmav süsteem, õiguslik süsteem, mis võimaldas ehitusprotsessi osalistel olla vastutustundetud. Ehitusdokumente allkirjastades ei pidanud nad võtma mingit vastutust selle üle, mis ehitisega toimub," ütles kannatanute ühenduse esindaja, seimi liige Regina Locmele-Lunova.

Et kõrgetes ametites olevad juristid on pärast Zolitude kohtuotsust ise omavahel ragistama hakanud, näitab see, et kogu õigussüsteemi on vaja reformida, leiavad Läti võimukoalitsiooni esindajad.

"Läti peab suutma koolitada häid spetsialiste, kes töötaksid uurimisvaldkonnas - olgu need uurijad, operatiivtöötajad või prokurörid," sõnas seimi liige, justiitsministeeriumi parlamendisekretär Juris Jurašs.

"Mina sooviksin näha Läti kohut sellisena, nagu on USA kohtupraktika: kohtunik pole mitte ainult sõltumatu, vaid tunneb end samal ajal nagu kogu Ameerika rahva südametunnistus," ütles Locmele-Lunova.

Jätkuvalt nörritab kannatanute peresid ka kompensatsioonide teema. Kohus võib ju nõuda ühelt inimeselt ehk ehitusinsener Ivars Sergetsilt üle viie miljoni euro, kuid tegelikkuses suudaks ta oma elu jooksul tasuda sellest vaid tühise osa.