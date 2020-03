Saatekülallise, Eesti Päevalehe ajakirjaniku Tuuli Jõesaare sõnul näitas president Kersti Kaljulaidi vabariigi aastapäeval peetud kriitiline kõne aga tema soovi presidendiametist lahkuda. "Sealt paistab see läbi, et ta tõesti ei karda halvasti öelda, tal ei ole mingit huvi ilmselt jääda teiseks ametiajaks," ütles Jõesaar.

Karnau vaidles Jõesaarele vastu. "Ma arvan, et tal on väga suur huvi jääda teiseks ametiajaks. Esiteks on see poliitiline loogika. Keegi ei tule võimule selleks, et sellest loobuda," ütles ta.

Karnau sõnul on Kaljulaidile avanenud toetusaken erakonna Isamaa sees. "Isamaas on piisavalt jõude, kes ei ole rahul absoluutselt Helir-Valdor Seederi poliitikaga. Ja ma arvan, et needsamad jõud tahavad toetada ka protestiks Helir-Valdor Seederi vastu, Kaljulaidi," lausus Karnau.

"See võimalus, et Isamaa ikkagi tuleb uuesti Kaljulaidi toetamisega välja, ei ole sugugi olematu," lisas Karnau.

Jõesaar märkis, et Isamaa sellise plaaniga ei tuleks kaasa EKRE ja ilmselt ka Reformierakond.