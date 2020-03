Kohtumisel Lääne-Virumaa omavalitsusjuhtidega jäi aga kõlama arvamus, et tuumajaama asukohast tulisemaks võib kujuneda vaidlus selle üle, kuhu hakatakse tuumajäätmeid ladestama.

Fermi Energia juhatuse liikme Kalev Kallemetsa sõnul on moodultuumajaama rajamise protsess veel väga algusjärgus ja enne tosina aasta möödumist Eestisse tuumajaama ei kerki. Eestisse sobivaks peab Fermi Energia Kanadas ja USAs arendamisel olevaid väikemoodulreaktoreid, mille ehitusmaksumus on umbes 900 miljonit eurot.

"Eeldatavalt loamenetluse läbivad erinevad väikemoodulreaktorid aastatel 2022-2024. Pärast seda järgneb nende rajamine ja ehitamine eeldatavalt aastatel 2026-2028 erinevate reaktrori arendajate poolt. Peale seda, kui nad on valmis ehitatud ja on võimalik veenduda, et nad toimivad, alles siis me teostaks lõpliku tehnoloogia valiku ja esitaks ehitusloa taotluse Eestis," rääkis Kallemets.

Balti elektrivajadusest umbes kümnendiku katva tuumajaama rajamisest Kundasse huvituva Viru-Nigula vallavanem Einar Vallbaum ütles, et on mõttekas olla avatud arendustele, mis võivad Eesti arengule kasuks olla.

"Paljud kardavad ja mõtlevad, miks minu aia taha, aga kõigepealt peab rääkima ja suhtlema ning siis tuleb välja, kas seda tuleb või ei tule, sest ega tuumajaama suhtes pole teinud riik ühtegi otsust, Eesti valitsus pole teinud ühtegi otsust. Meie lihtsalt räägimegi, aga kui riigilt tuleb otsus, siis hakkame konkreetseks minema."

Rakvere linnavolikogu esimees Mihkel Juhkami ennustas, et tänapäevase tuumajaama asukoha valikust olulisemaks võib kujuneda tuumajaama töös tekkivate jäätmete edasise saatuse teema.

"Kui inimestega minnakse suhtlema, siis on ju normaalne, et küsitakse, mis nendest tootmisjääkidest saab, siis tõepoolest sellele küsimusele me väga selget vastust ei saanud. Ma kardan, et Eestis on lihtsam leida paik, kuhu ehitada väiksem või suurem tuumajaam. Ilmselt on palju keerulisem pidada läbirääkimisi selle paiga üle, kuhu need jäätmed lõpuks maha maetud saab," selgitas Juhkami.

Fermi Energia juhatuse liikme Kalev Kallemetsa sõnul on Eestis lisaks Viru-Nigula vallale tuumajaama vastu huvi üles näidanud veel kaks omavalitsust, kuid nende nimesid ei olnud arendaja esialgu valmis nimetama.