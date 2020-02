Isamaa, Reformierakond ja SDE algatasid Pärnu linnapea suhtes umbusaldamise

Avalduse erakorralise istungi kokkukutsumiseks esitasid Isamaa ja Reformierakonna fraktsioon, kellega oli liitunud volikogu ainus sotsiaaldemokraadist liige Kalev Kaljuste, kes varem kuulus valimisliidu Pärnu Ühendab fraktsiooni. Nii oli vajalik 20 häält Pärnu 39-liikmelises volikogus käes, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Küsimusele, kuidas õnnestus Kalev Kaljuste oma poolele võita, vastas Isamaa fraktsiooni liige Andres Metsoja, et võitmine poliitikas ei ole peamine, oluline argument on hoopis kaotamine.

"Pigem ongi küsimus ju selles, et Kalev Kaljuste ise on väga selgelt öelnud, et ta valimisliidu fraktsioonis ei saanud piisavalt kaasa rääkida. Eks need juurprobleemid on sinna kuskile siis maetud," sõnas Metsoja.

ERR-i korrespondent Ester Vilgats uuris väite kohta, et väidetavalt pakkus Metsoja lubasite talle töökohta. "Vaadake, töökoha lubamine või mittelubamine on kahtlemata ilus idee, mille ümber nagu ehitada üles. Aga sotsiaaldemokraadid on täna siinsamas saalis, volikogu saalis ühe mandaadiga. Ja kui vaadata otsa uue koalitsiooni võimalustele ja moodustamisele, siis kahtlemata see võib olla üks lähenemise võimalus," vastas Metsoja.

Pärnu võimuliidu moodustavad praegu valimisliit, Keskerakond ja Isamaa. Opositsioon koosnes Reformierakonna ja EKRE esindajatest. Nüüd on Isamaa ja Reformierakond umbusaldamiseks seljad kokku pannud ja soovivad uut koalitsiooni luua. 19 volinikust koosnev valimisliidu, Keskerakonna ja EKRE liit on samuti uue koalitsiooni moodustamiseks läbirääkimisi pidanud, kuid selle moodustamiseks napib neil hääli.

Umbusaldusavaldust hakatakse arutama 5. märtsil toimuval linnavolikogu istungil. Linnapea Romek Kosenkranius kuulub valimisliitu, volikogu esimees Andres Metsoja Isamaasse.