Tallinna Inglise Kolledž on kohe garderoobide juurde üles pannud statiivid desinfitseerimisvahendiga, et nakkushaiguste perioodil koolipere käed puhtad hoida ja viirusi mitte ligi lasta. Koroonaviiruse ohu tõttu räägitakse hügieenist ka õpilastele rohkelt, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tallinna Inglise Kolledži direktor Toomas Kruusimägi ütles, et koolis on pööratud ka kõikide õpetajate tähelepanu sellele, et suuremat rõhku pöörataks regulaarsele käte pesule.



"Ja veebruari alguses ka meie puhastusfirma, kes meid teenindab, vahetas välja mitmedki puhastusvahendid suurema desinfitseerimisjõuga ja võimekusega vahendite vastu," ütles Kruusimägi.

Samas pole direktor Kruusimägi sõnul koolivaheajale järgnev esimene koolipäev toonud puudujate arvu hüppelist kasvu. Ta ütleb, et vaheajal lastega reisil käinud perekondadest on kokku paarkümmend teatanud, et tõepoolest läbisid mõnd koroonaviiruse mõttes riskantsemat riiki ja jätavad lapsed koju, kuid täpset arvu Kruusimägi hommikuse seisuga öelda ei oska.

Tallinna Tõnismäe Reaalkoolis teatasid nelja õpilase vanemad, et käisid vaheajal piirkondades, kust tagasi saabudes soovitati õpilastel kaks nädalat kodus olla.

Tõnismäe Reaalkooli direktor Nina Sõtnik ütles, et koju jäävate laste töö on korraldatud digitaalsel kujul. "E-kooli kaudu nad saavad kõik kodused ülesanded, neil on õpikud olemas ja kui õpilased tulevad pärast kooli ja neil on mõned probleemid, et uut materjali selgeks saada, siis kindlasti õpetaja korraldab ka konsultatsiooni, abistab," rääkis Sõtnik.

Kui koolides räägitakse rohkem hügieenist ja pööratakse koristamisel tähelepanu desinfitseerivatele vahenditele, siis edasisi samme koroonaviiruse tõkestamiseks arutas täna ka valitsus.

Koroonaviiruse tõkestamine maksab valitsusele vähemalt kolm miljonit

"Nii seda, et paigaldada need termokaamerad Tallinna lennujaama kui Tallinna sadama vanasadamasse. Samuti toetas valitsus ettepanekut, et koolide korraldust me hetkel ei muuda, samuti suurüritustele me mingeid piiranguid ei kehtesta," rääkis sotsiaalminister Tanel Kiik (KE).

Esimesed kehatemperatuuri mõõtvad kaamerad hakkavad tööle veel sel nädalal. Siseminister Mart Helme (EKRE) sõnul on plaan neid nii sadamasse kui mujale juurde tellida.

"Me tahaksime nii, et me saaksime panna neid kõikidesse terminalidesse ja päevakorras on ka see, et me saaksime panna lõunapiirile Iklasse ja võib-olla siis ka Luhamaale," sõnas Helme.

Sotsiaalminister Kiik lisas, et kulud, mida kindlasti tehakse, on umbes kolm miljonit eurot. Lisaks termokaamerate paigaldamisele hangitakse näiteks tervisekaitsevahendeid, nagu kindad, kitlid ja respiraatorid.

"Sõltumata sellest, kas see katteallikas on tervisevaldkonna sisene või riigieelarve erakorraline eraldis, SIIS tegelikult need kulud ajas võivad loomulikult tõusta ja lisanduvad siia ka kulud, mida teeb PPA, teised riigiasutused, kommunikatsiooni poolt jne," ütles Kiik.

Kiik lisab, et seni astutud sammud viiruse leviku tõkestamiseks on tema hinnangul proportsionaalsed ja rangemaid meetodeid kaalutakse ohuhinnangu muutudes.