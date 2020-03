USA asepresident Mike Pence ütles esmaspäeval, et uue koroonaviiruse ravim võib kättesaadavaks saada suvel või sügisel.

"Vaktsiin ei pruugi saadaval olla enne selle aasta lõppu või järgmise algust, kuid meedikud usuvad, et uude koroonaviirusesse haigestunud inimestele leevendust pakkuv ravim võib tulla juba suvel või sügisel," sõnas Pence.

Maailmas on uude koroonaviirusesse surnud rohkem kui 3000 inimest.

Ühendriikides on uude koroonaviirusesse surnud kuus inimest, teatasid esmaspäeval võimuesindajad.

Kõik surmad on aset leidnud Washingtoni osariigis ja viis neist Kingi maakonnas. Üks inimene suri Snohomishi maakonnas. Washingtoni osariik teatas ka neljast uuest nakatumisest.

Kingi maakonna halduskeskuseks on Seattle, kus elab rohkem kui 700 000 inimest.

"Võimalus nakatuda suureneb veelgi," ütles Kingi maakonna juhtiv tervishoiuametnik Jeff Duchin.

"Kuigi enamus haigestumisi on leebed või mõõdukad, siis nakatumine võib põhjustada tõsist haigust ja olemas on võimalus väga paljude inimeste samal ajal haigestumiseks," ütles Duchin.

Hiinas kasvas uue koroonaviiruse ohvrite arv 2943 inimeseni, Itaalias 52 inimeseni

Hiinas kasvas uue koroonaviiruse ohvrite arv 2943-ni, teatasid teisipäeval võimuesindajad.

Pärast viimast kokkuvõtet on surnud 31 inimest.

Riikliku tervishoiukomisjoni andmetel on avastatud vaid 125 uut haigestumist, millest valdav enamik Hubei provintsis.

Itaalia koroonaviiruse ohvrite arv tõusis esmaspäeval 52-ni, haigestunud on üle 2000 inimese, enamus neist riigi põhjaosas Lombardia maakonnas.

Viimase ööpäeva jooksul registreeritud uute koroonaviiruse juhtumite arv oli Hiinas kordades väiksem kui mujal maailmas, teatas Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) esmaspäeval.

"Viimase 24 tunni jooksul teatati ligi üheksa korda rohkem COVID-19 juhtumitest väljaspool Hiinat kui Hiinas," ütles WHO juht Tedros Adhanom Ghebreyesus Genfis ajakirjanikele.

Lõuna-Korea koroonaviiruse juhtumite arv läheneb 5000-le

Uue koroonaviiruse juhtumite arv Lõuna-Koreas lähenes teisipäeval 5000-le, kui tervishoiuametnikud teatasid veel 477 uuest nakatunust.

Korea haiguste kontrolli ja ennetamise keskus ütles, et haigestunuid on ühtekokku 4812, neist ligi 90 protsenti Daegus ja selle naaberprovintsis Põhja-Gyeongsangis.

Viiruse tagajärjel surnud inimeste arv tõusis teisipäeval kahe võrra 28-ni.

Lõuna-Koreas on tühistatud või edasi lükatud suur hulk rahvarohkeid üritusi, nende seas kontserdid ja spordivõistlused. Koolid ja lasteaiad on üle riigi veel kolm nädalat suletud.

Keskpank hoiatas negatiivse kasvu eest selle aasta esimeses kvartalis, märkides, et epideemia mõjutab nii tarbimist kui eksporti.

Venemaal on veebruarist registreeritud kuus koroonaviiruse kandjat

Venemaal on praeguseks registreeritud kuus kinnitust leidnud koroonaviirusesse nakatumise juhtu, märkis tarbijakaitseamet Rospotrebnadzor.

Nende seas on kaks hiinlast, kes paranenutena veebruari keskel haiglast välja kirjutati.

Kolm juhtu on venemaalased, kes evakueeriti ristluslaevalt Diamond Princess ja on Kaasanis karantiinis.

Veel üks juhtum sai teatavaks esmaspäeval, tegemist oli Itaaliast naasnud Vene turistiga, seisis Rospotrebnadzori igapäevases Covid-19 puudutavas bülletäänis.

Rospotrebnadzor meenutas, et kõikides piiripunktides jälgitakse tugevdatud korras nakkuskolletest saabujaid.

Valgevene teatas kolmandast uue koroonaviiruse juhtumist

Valgevene tervishoiuministeerium teatas esmaspäeval kolmandast uue koroonaviiruse juhtumist, kuid ütles, et laseb teste analüüsida ka Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) referentslaboris.

"Me oleme registreerinud kolm (COVID-19) juhtumit, see on suur tõenäosus," ütles Valgevene kõrgeim tervishoiuametnik Natalja Žukova.

Tervishoiuministeerium otsustas saata testitulemused WHO referentslaborisse.

"Kuigi me oleme kindlad meie laborite töös, teeme paralleelseid teste, rohkem kui ühes laboris, et olla kindlad ja saada selgelt aru, kas meie tulemused on usaldusväärsed," sõnas Žukova.

Koroonaviirusse nakatunud inimesed registreeriti Minskis ja Vitsebskis. Meedikute sõnul on haigestunud rahuldavas seisundis.

Thbilisis toimetati haiglasse Milanost palavikuga saabunud reisijad

Thbilisis toimetati esmaspäeva õhtul kontrollimiseks haiglasse seitse Milanost lennukiga saabunud reisijat, kellel oli kõrge palavik, teatas riikliku haigustekontrolli keskuse asedirektor Paata Imnadze.

Imnadze kutsus kõiki inimesi, kes naasevad Gruusiasse uue koroonaviiruse puhangutega riikidest, vähendama kaheks nädalaks kontakte teiste inimestega.

"Kutsun kõiki meie kodanikke, kes naasevad kodumaale koroonaviiruse kõrge leviku riskiga riikidest, ja kellel spetsialistid ei fikseeri piiril kõrget kehatemperatuuri, end kahe nädala jooksul maksimaalselt isoleerima teistest inimestest," ütles ta.

Imnadze ütles, et praegu on mitmes meditsiiniasutuses koroonaviiruse kahtluse tõttu karantiinis üle 100 Gruusia ja teiste riikide kodanikku.

Gruusia tervishoiuministeeriumi andmetel on teisipäeva hommiku seisuga leidnud riigis kinnitust kolm uude viirusse nakatumise juhtumit.