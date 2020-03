Uudisteportaal IranWire teatas kolmapäeval, et Iraani esimene asepresident Eshaq Jahangiri on nakatunud koroonaviirusega ning viibib seetõttu ravil.

IranWire viitas oma uudised "informeeritud allikale". Mingit ametlikku kinnitust sellele väitele ei ole, vahendas Reuters.

Koroonaviirusega on nakatunud mitmeid Iraani ametnikke.

Esmaspäeval sai näiteks teatavaks see, et koroonaviiruse tõttu surnud inimeste seas on riigi kõrgeima juhi, ajatolla Ali Khamenei kõrge nõunik Mohammad Mirmohammadi, kes oli surres 71-aastane.

Juba varem pälvis tähelepanu see, et nakkuse sai ka rohkelt pressikonverentsidel osalenud endine asetervishoiuminister Iraj Harirchi, kelle tervisliku seisundi ilmselget halvenemist oli näha ka tema avalike esinemiste ajal. Harirchi edasise tervisliku seisundi kohta pole hetkel midagi teada, samas polnud tema näol tegu eaka inimesega, kellele koroonaviirus väidetavalt kõige ohtlikumalt mõjub.

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) saatis esmaspäeval Iraani erakorralise delegatsiooni seoses kartusega, et koroonaviiruse puhang riigis on kontrolli alt väljunud ning oluliselt ulatuslikum kui senine ametlik statistika näitab.

Tervishoiuministeeriumi pressiesindaja Kianush Jahanpur ütles kolmapäeval riigitelevisioonis, et Iraanis on koroonaviiruse tõttu praeguseks surnud 92 inimest, nakatunuid olevat aga 2922.

President Hassan Rouhani aga tunnistas kolmapäeval toimunud valitsuskabineti istungil, et koroonaviirus on praeguseks levinud riigi kõikidesse provintsidesse.

Tema sõnul tuleb Iraan sellest katsumusest välja minimaalse ohvrite arvuga.