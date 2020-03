Euroopa Liit tõstis koroonaviirusesse haigestumise ohuhinnangu tasemele "kõrge". Mõnel pool liidus on see jätkuvalt madal või mõõdukas, mõnes kohas aga on haigestumise risk kõrge. Riigid püüavad viiruse levikut igati piirata ja kaaluvad meetmeid majandusliku löögi leevendamiseks.

Euroopa Komisjoni volinikud kõnelesid ajakirjanikele koroonaviiruse vastastest sammudest Euroopa Liidu hädaolukordade juhtimise koordineerimiskeskuses. Euroopa riikides on uude viirusesse nakatunud ligi 2200 inimest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Meil on tegemist väga keeruka olukorraga. See nõuab ühelt poolt väga kiiret tegutsemist ja teisalt eri tasandite ja sektorite koordineerimist," rääkis Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen.

Kuidas viiruse levikut piirata, otsustab iga riik ise. Euroopa Liit aitab infovahetuse ja koostöö toega. Käimas on isikukaitsevahendite ühishange, millega ka Eesti ühines. Rangeid liikumispiiranguid ei ole riigid vajalikuks pidanud, tegeldakse üldiselt nakatunute ja nendega kokkupuutunud inimestega.

"Meetmed, mida rakendatakse, peavad olema proportsionaalsed ja asjakohased antud kohas. Jah, on küsimused, miks me ei keela reisimist ja ei sulge piire. Need on karmid meetmed, aga nende tõhusus on küsitav," sõnas Euroopa Komisjoni kriisiohje volinik Janez Lenarcic.

Majandusliku koostöö ja arengu organisatsiooni (OECD) avaldatud prognoosi musta stsenaariumi järgi aeglustub globaalne majanduskasv 1,5 protsendini, mis tähendab niigi nõrgas seisus Euroopa majandusele ohutulesid.

"Meie käsutuses on erinevad rahanduspoliitilised vahendid, aga neid tuleb rakendada õigel hetkel ja laiapõhjalise üksmeelega," ütles Euroopa Komisjoni majandusvolinik Paolo Gentiloni.

Belgias on nakatunud inimeste hulk viimastel päevadel kasvanud ühelt kaheksale. Sealsete võimude sõnum inimestele on seni olnud sarnane Eesti omale - ettevaatlikkus võimaliku nakkusohu suhtes, aga mitte erilisi piiranguid igapäevaelus.

"See on hirmutav, haigusjuhtumeid tuleb üha juurde," ütles Nicole.

"Mina arvan, et mõned teised haigused teevad suuremat kahju," märkis Raul.

"Ühel päeval tuleb surra. Aga paranoia ei paranda asja, paljude asjade pärast võib muret tunda, aga mina jään optimistiks," ütles Jean Philippe.

Belgia naaberriigis Prantsusmaal, kus on üle 100 nakkusjuhu, on haiguse leviku piirkonnas koolid suletud, samuti jäi suletuks Louvre'i kunstimuuseum.

ECDC avaldab igapäevaselt andmeid nakkuspuhangu levikust. Esmaspäeva hommikul oli maailma 68 riigis registreeritud 89 006 nakatumist. EL-is on mitmes riigis nakkuspuhangud, kõige tõsisem on olukord Itaalias, kus positiivse proovi on andnud 1694 inimest.

"Tänahommikuse seisuga on 18 EL-i liikmesriigis 2100 kinnitust leidnud juhtu, elu on kaotanud 38 inimest," ütles bloki tervisevolinik Stella Kyriakides. "Eri liikmesmaades on seoses COVID-19 puhanguga erisugused väljakutsed. Itaalia olukord erineb teiste liikmesriikide omast."

Koroonaviiruse tagajärjel surnute arv ületas 3000 piiri

Uue koroonaviiruse tagajärjel surnute arv kogu maailmas ületas esmaspäeval 3000 piiri, kui Hiina teatas veel 42 surmajuhtumist.

Kõik need leidsid aset viiruse epitsentris Hubei provintsis, märkis riiklik tervishoiukomisjon. Mandri-Hiinas on nüüd ühtekokku selle tõve kätte surnud 2912 inimest.

Tervishoiuametnikud teatasid samas madalaimast päevasest uute nakatumiste arvust alates jaanuari lõpust. Uusi juhtumeid tuvastati ööpäevaga vaid 202.

Hiinas on kinnitatud uute nakkusjuhtumite arv languses. Väljaspool Hubeid registreeriti neid kuus.

Viirus ilmus välja mullu detsembris Hiina keskosas, kuid on nüüdseks levinud 60 riiki üle kogu maailma.

Ühendriigid ja Austraalia teatasid nädalavahetusel esimestest surmajuhtumitest, Euroopa peamises haiguskoldes Itaalias aga kahekordistus nakatunute arv 48 tunniga.

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) teatas pühapäeval, et viirus näib eriti rängalt tabavat enam kui 60-aastaseid ja muudest haigustest nõrgestatud inimesi.

WHO märkis,et enamikul COVID-19-ga nakatunud inimestest ilmnevad vaid kerged sümptomid, samas kui umbes 14 protsenti põevad raskemaid haigusi, nagu näiteks kopsupõletik. Kriitiliselt haigestub umbes viis protsenti.

Suremus on kahe ja viie protsendi vahel.

Hooajalise gripi suremus on küll vaid 0,1 protsenti, kuid see on väga nakkav ning nõuab igal aastal kogu maailmas kuni 400 000 inimese elu.

Teiste koroonaviiruse tüvede nagu SARS-i ja MERS-i suremus oli vastavalt 9,5 ja 34,5 protsenti.

Lõuna-Korea teatas ligi 500 uuest viirushaigest

Lõuna-Korea teatas esmaspäeval ligi 500 uuest koroonaviirusse nakatunust, kokku on riigis haigestunud üle 4000 inimese.

Koroonaviirusse on surnud veel neli inimest, kokku on viirus nõudnud Lõuna-Koreas 22 ohvrit, teatas riigi nakkushaiguste ennetamise ja kontrolli keskus.

Lõuna-Korea keskpank hoiatas, et viiruspuhang võib viia maailma suuruselt kaheteistkümnenda majanduse selle aasta esimeses kvartalis langusse, kuna epideemia mõjutab nii tarbimist kui ka eksporti.

Esmaspäeval teatatud 476 uuest haigusjuhtumist üle 90 protsendi registreeeriti Daegus ja naaberprovintsis Põhja-Gyeongsangis.

Indoneesia kinnitas esimesi koroonaviirusse nakatumisi

Indoneesia teatas esmaspäeval esimestest kinnitust leidnud koroonaviirusse nakatumistest riigis, 64-aastane naine ja tema 31-aastane tütar andsid Jakarta haiglas positiivse proovi.

"Täna hommikul laekunud tulemused olid positiivsed," ütles terviseminister Terawan Agus Putranto. "Mõlema haige seisund on hea, neil ei ole tõsiseid hingamisraskusi."

Võimude teatel võisid mõlemad nakatunud olla kontaktis Jaapani kodanikuga, kes andis hiljuti Malaisias positiivse testi.

Iraani liidrit nõustava nõukogu liige suri koroonaviirusesse

Iraani kõrgeimale liidrile ajatolla Ali Khameneile nõu andva nõukogu liige suri uude koroonaviirusesse, teatas Iraani riigimeedia esmaspäeval.

Otstarbekuse nõukogu liige Mohammad Mirmohammadi suri 71 aasta vanuselt, vahendas riigiraadio.

Nõukogu nõustab Khameneid ja lahendab vaidlusi kõrgeima liidri ja parlamendi vahel.

Uue koroonaviirusega on nakatunud ka mitu teist Iraani tippametnikku. Viiruse ohvrite arv jääb Iraanis alla ainult Hiinale, kust haigus alguse sai.

Iraan on teatanud 978 nakatumisest ja 54 surmast. Eksperdid kahtlevad ametlikes arvudes, kuna viiruse 5,5 protsendine suremus Iraanis on kõrgem kui teistes riikides, mis viitab, et tegelikult võib haigus seal levinum olla.

USA-s suri koroonaviiruse tõttu veel üks mees

USA pinnal leidis kinnitust teine uuest koroonaviirusest tingitud surmajuhtum, teatasid pühapäeval tervishoiuametnikud.

Esimesest nakkusest raporteeris samal ajal New York.

Laupäeval surnud mees oli 70. eluaastates ning kannatas ka muude terviseprobleemide käes. Juhtum leidis aset Washingtoni osariigi Kingi maakonnas, kus asub ka 700 000 elanikuga Seattle'i linn.

Tegemist on teise surmaga nii Washingtoni osariigis kui Kingi maakonnas. Esimene ohver, kes lahkus varem laupäeval, oli 50. aastates ja samuti terviseprobleemidega kimpus olnud mees.

Esimesel ohvril ei olnud maailma teadaolevate haiguskolletega mingit kontakti.

Ühendriikide vastaskaldal teatas esimesest COVID-19 nakkusest New York.

"Kolmekümnendates eluaastates naispatsient nakatus viirusega välismaal Iraanis ning on praegu oma kodus isoleeritud," lausus New Yorgi kuberner Andrew Cuomo pühapäeval oma avalduses.

Itaalias pea kahekordistus 48 tunniga uue koroonaviiruse juhtumite arv

Uue koroonaviirusega nakatunute arv Itaalias on viimase 48 tunni jooksul pea kahekordistunud, teatas pühapäeval riigi tsiviilkaitseameti juht.

Epideemia algusest saadik on positiivse proovi COVID-19 viiruse suhtes andnud 1694 inimest, teiste seas nii surnud kui tervenenud, ütles pressikonverentsil Angelo Borelli.

Reedel oli nakkusjuhtumeid 888.

Pühapäeval suri Itaalias veel viis inimest, kokku on nüüd surmajuhtumeid registreeritud 34 – kõik Lombardia, Emilia-Romagna ja Veneto maakonnas.

Veel pühapäeval haiglas olnud 779 inimesest olid 140 intensiivravil, lisas Borelli.

Laupäeval oli haiglas 506 COVID-19 patsienti, neist 105 intensiivis.

Borelli sõnul on epideemia algusest saadik terveks saanud 83 inimest.

Lätis registreeriti esimene koroonaviiruse juhtum

Läti haiguste kontrolli ja ennetamise keskus kinnitas, et ühe Lätis testitud inimese analüüs andis COVID-19 suhtes positiivse tulemuse.

Lätis on uue koroonaviiruse suhtes seni kontrolitud 114 inimest, seni on kõik analüüsid olnud negatiivsed, teatas Läti nakkushaiguste ennetamise ja kontrolli keskus esmaspäeval.

Pühapäeval sai kiirabi 15 väljakutset inimestelt, kes kahtlustasid nakatumist uude viirusse. Kõik 15 olid naasnud hiljuti Põhja-Itaaliast, kuid kellelgi ei tuvastatud koroonaviirust.

NASA: koroonaviirus vähendas Hiinas saastet

USA komsoseagentuuri NASA teatel näitavad satelliidifotod Hiina saaste drastilist langust, mis on "osaliselt seotud" koroonaviiruse puhangust tuleneva majandustegevuse vähenemisega.

Lämmastikoksiidi (NO2) heite vähenemist märgati esmalt haiguspuhangu epitsentris Wuhanis, kuid praeguseks on see märgatav terves Hiinas, väidavad Euroopa Kosmoseagentuuri satelliitide andmeid analüüsinud NASA teadlased.

NO2 sisaldust võrdlevad kaardid näitasid olulist langust perioodil 1.- 20. jaanuar, enne ulatusliku karantiini kehtestamist Wuhanis ja teistes linnades 10.-25. veebruaril.

"On tõendeid selle kohta, et muutus on vähemalt osaliselt põhjustatud koroonaviiruse puhangu järgsest majanduslikus langusest," ütles NASA Maa-observatoorium oma avalduses.

Hiina võimud on teinud viiruse kontrolli all hoidmiseks drastilisi samme, piirates inimeste liikumist, sulgedes ajutiselt tehaseid üle riigi ja pannes karantiini tähtsa tööstuspiirkonna Hubei provintsi, kust epideemia alguse sai.

NO2 on fossiilsete kütuste põlemise kõrvalprodukt, mis võib põhjustada hingamisteede haigusi, näiteks astmat.

"Näen nii suures piirkonnas ühe juhtumi põhjustatud sedavõrd drastilist langust esimest korda, " ütles NASA Goddardi kosmosekeskuse õhukvaliteedi uurija Fei Liu.

Ka 2008. aasta ülemaailmse finantskriisi järel märgati NO2-e tasemes mitmes riigis langust, kuid see oli järk-järguline.

Selle aasta langus toimus Hiina kalendri uuel aastal, mil tehased ja ärid niikuinii suletakse, kuid uurijate arvates pole nii suur langus vaid pühadeperioodiga seletatav.

NO2-e kontsentratsioon Hiina ida-ja keskosa kohal oli selle perioodi tavalisest tasemest 10-30 protsenti madalam.

Peale pühi pole tase taastunud.

"Sel aastal on vähenemine varasematest aastatest palju suurem ja pikaajalisem," ütles Liu.

"Mind see ei üllata, sest paljud Hiina linnad on viiruse leviku tõkestamiseks kehtestanud meetmed".

Teises veebruaris tehtud uuringus leiti, et süsinikuheited olid viimase kahe nädala jooksul langenud vähemalt 100 miljoni tonni võrra, mis on pea võrdne ülemaailmsete heidetega eelmise aasta samal perioodil.

Soome energia ja puhta õhtu uuringukeskuse uuringu kohaselt langesid heited seetõttu, et koroonaviiruse levik vähendas kivisöe ja nafta nõudlust.