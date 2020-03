IATA prognoosis lennufirmade reisilendude käibelanguseks 63-113 miljardit dollarit, sõltuvalt sellest kui laialdaselt viirus levib. Veel paar nädalat tagasi prognoositi languseks ainult 29,3 miljardit dollarit.

Halvim stsenaarium kujutab endas ülemaailmse reisilennunduse jaoks 19 protsendilist käibe langust, märkis IATA.

"Finantsmõttes oleks selle skaala võrreldav sellega, mida lennundussektor koges globaalse finantskriisi ajal," teatas IATA.

"Sündmuste käik seoses Covid-19 tõvega on pea enneolematu," ütles IATA juht Alexandre de Juniac pärast organisatsiooni kohtumist Singapuris.

"Veidi enam kui kahe kuuga on selle tööstuse väljavaade suures osas maailmast järsult halvemaks pöördunud," lisas ta.

Koroonaviiruse esimeseks ohvriks sai lennundusturul sai Briti regionaallennufirma Flybe, mis esitas pankrotiavalduse. Kuigi lennufirmal oli probleeme juba varem, sai viimaseks piisaks karikas just koroonaviiruse tõttu kukkunud nõudlus.

Lufthansa kinnitas, et koroonaviirusest tuleneva nõudluse vähenemise tõttu jääb õhku tõusmata umbes 120 lennukit ehk umbes viiendik lennufirma lennukitest.

Soome lennufirma Finnair aga kavatseb kõik töötajad koroonaviiruse tõttu sundpuhkusele saata.

Air Baltic vähendab Milano lendude arvu

Läti lennufirma Air Baltic on otsustanud vähendada ajutiselt lendude arvu Riiast Milanosse 23. märtsist kuni 31. maini, ütles lennufirma neljapäeval uudisteagentuurile BNS.

"Viimaste päevade jooksul oleme näinud lühiajaliste ettebroneeringute vähenemist Milano sihtpunkti ning seega langetas Air Baltic otsuse vähendada lendude arvu," ütles lennufirma tegevdirektor Martin Gauss.

"Kuigi lühiajaline nõudlus Milanosse ja Veronasse on vähenenud, me näeme, et huvi reisimiseks Itaaliasse, iseäranis suvekuudel, on jätkuvalt kõrge. Suvehooajal plaanib Air Baltic jätkata oma hooajaliste lendudega Cataniasse, Olbiasse ning Veneetsiasse."

Vahemikus 23. märts kuni 31. mai 2020 pakub Air Baltic jätkuvalt kahte lendu nädalas Riiast Milanosse. Reisijad, kes on juba mõjutatud lendudele samas vahemikus broneeringud teinud, broneeritakse teistele lendudele ümber. Lisaks antakse reisijatele võimalus broneerida lende tasuta Milano lähedal asuvatesse sihtkohtadesse: Zürichisse, Genfi, Münchenisse või Viini.

Kuni 23. märtsini kavatseb Air Baltic jätkata lendudega Riiast Milanosse ja Veronasse plaanipäraselt.