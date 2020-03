Lauskontrolli autodega reisivatele inimestele ei pea valitsus mõistlikuks, ütles sotsiaalminister Tanel Kiik valitsuse pressikonverentsil.

"Lauskontroll autodele ei ole mõistlik, aga bussi- ja rongiliiklusele on seda mõistlik kohaldada," sõnas minister.

"Me üritame ära hoida Eestist väljaspoolt saabuvat nakkust," lisas rahandusminister Martin Helme.

Praeguseks on Eestis tehtud 150 koroonaviiruse testi. Kiige sõnul on nakatunute avastamine hea, kuna see annab võimaluse tagada, et haigus edasi ei leviks.

Peamisteks haiguskolleteks peetakse praegu lisaks Hiinale Iraani ja Põhja-Itaaliat.

"Hetkeseisuga koguneme homme EL-terviseministritega erakorraliselt olukorda arutama," sõnas Kiik.